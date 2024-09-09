中秋節2024｜旅發局中秋夜於灣仔海濱首辦無人機表演　大坑舞火龍盛會延至銅鑼灣道

▲ （旅發局圖片）

旅發局宣布於中秋節（17日）推出首個中秋主題無人機表演，並於下周一至三（16至18日）一連三晚擴大舞火龍盛會表演範圍，增設維園直播專區。

旅發局將於中秋節晚上8時，於灣仔海濱呈獻中秋主題無人機表演。維港上空將出現中秋節相關圖案，包括祥瑞玉兔飛躍於「月餅階梯」熱情打招呼、玉兔送上應節月餅， 誠邀觀眾一同賞月等，表演全場10分鐘。

旅發局表示，最佳的觀賞位置是灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」和「水上運動及康樂主題區」；灣仔海濱部分場地受角度影響，未能清晰觀賞表演，對岸九龍半島未能欣賞表演。

大坑舞火龍盛會今年的表演範圍，由浣紗街伸延至銅鑼灣道， 並增加定點表演區，讓更多現場觀眾親身感受火龍澎湃魅力。維園下周一至三將現場直播舞火龍盛況，盛會融合傳統與創新，約100位小朋友將展示努力鍛鍊成果，合力參與舞動以約10,000顆LED燈點亮的小火龍，透過嶄新形式詮釋傳統節慶文化。璀璨奪目小火龍與百年經典火龍同場亮相，象徵傳統習俗薪火相傳。

盛會首次引入多項表演，如花式跳繩及螢光雙節棍，為傳統盛會注入青春活力。市民於摩頓臺臨時公園附近，可與直徑4米的巨型明月發光裝置合照，珍藏「人月兩團圓」的動人畫面。

旅發局將於舞火龍盛會期間於大坑一帶加設多個節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及 LED 發光中秋花牌，供市民旅客打卡留念。此外，兩架發光電車已換上火舞巨龍新裝穿梭港島各處，配合中環半山扶手電梯、港鐵站電子屏幕、旅發局機場及九龍旅客諮詢中心等旅客熱點換上火龍主題，煥發全城中秋氣氛。

中秋節期間，城中多處地點如維園、尖沙咀文化中心、青衣公園、美孚饒宗頤文化 館、嗇色園黃大仙祠以及灣仔利東街等亦設有特色中秋綵燈會。

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