林峯演唱會丨澳門開騷唱《數碼暴龍3》全場high爆　首兩場分別邀吳卓羲佘詩曼任嘉賓

▲ 《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》

林峯的《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》首兩場於9月7至8日舉行，首場吸引不少圈中人到澳門捧場，游學修、陳苡臻、樂易玲、羅天宇、梁競徽等均是座上客。

林峯先以黑白大褸襯黑色喱士造型升上舞台，以《愛下疚》打頭陣立即震攝全場，尖叫聲此起彼落，台上用布呈現出「風的形狀」，緊接曲風一轉，林峯帶領幾位男Dancers以《Hello》一曲大跳熱舞。

今次林峯挑選以往甚少公開表演的作品，並表示：「小弟都唱咗好多年歌，冇聽過都睇過套劇。」

三屆視后丨阿佘任林峯個唱嘉賓激罕獻唱 佘詩曼緊張到腳震：我驚到死呀！

林峯演唱會丨引發尖叫聲不斷

當唱出20年前TVB劇集《天涯俠醫》主題曲《心呼吸》，粉絲即瘋狂尖叫，接着又唱出同年劇集《再生緣》的片尾曲《記得忘記》。

近年憑「陳洛軍」再登事業高峰，大批粉絲都相當念舊，有支持者更帶來「管家仔」燈牌應援，除重溫劇集的經典歌曲，當然少不了展示舞功的《Let’s Get Wet》、《Broken》、《Come 2 Me》、《Chok》，林峯更在舞台上盡騷男人魅力，期間帶領穿上透視裝的男性舞者大跳火辣舞步，引發尖叫聲不斷。

今次演唱會特別倒模製作林峯頭套，並安排一眾「假林峯」出場鬥Chok，之後林峯換衫坐着白雲形狀的梳化再現舞台，由「假林峯」伴舞下唱出《Morning Cute》，他不停擺出心心甫士，Sweet爆全場。

林峯近年回歸樂壇積極推出廣東歌，《唱情歌的人》就是特別獻給一直支持他的粉絲，還有近年單曲《遺憾美》及《愛在三千的宇宙》。

林峯演唱會丨城寨四少隔空合體

《九龍城寨之圍城》令林峯登上演藝事業新高峰，同片拍檔胡子彤、張文傑突然出現在會場的大螢幕，原來兩位兄弟特別錄製了一段影片，二人表示想約開枱所以視像打給劉俊謙、林峯，當子彤問到大家幾耐冇見？張文傑就話：「城寨1987年清拆，都30幾年冇見。」子彤隨即指洛軍揚言要組「澳門四子」，最後城寨四少終於透過視像齊人合體，並一同齊心祝賀今次Good Show！

時隔年再開個唱，林峯特別重視跟歌迷之間的互動，多次走落台與觀眾拉近距離，籌備是次演唱會，他早已收集歌迷意見，選唱甚得民心的滄海遺珠；林峯自嘲經常唱錯歌詞，謂：「對白我就記得，歌詞我就成日唔記得。」

接着驚喜唱出《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》，林峯坦言密集式歌詞對他而言頗有難度，但為滿足歌迷要求，決定首次在個唱上演繹這首陪伴大家成長的歌曲。

連日來《馴獸師之王》的Live片段瘋傳後，網民留言稱「終於等到佢唱Live！」還把當中一句歌詞「路仍必須走」改為「露營必須酒」，勾起粉絲集體回憶，不少網民表示期待林峯下次香港開騷及要撲飛入場。

林峯演唱會丨與吳卓羲爭奪《別怪他》

首場嘉賓是吳卓羲（Ron），兩人先合唱《別怪他》，唱畢後兩人即肉緊擁抱，阿峯坦言彼此雖相愛二十幾年，不過在影視上合作機會不太多，阿峯自爆當年很想把《別怪他》據為己有，Ron聽罷即答：「好彩我唱先，如果你唱咗我都冇歌唱。」之後又打趣叫台下的樂小姐開套劇讓兩人再於螢光幕上合作，當晚Ron還唱出自己另一首名曲《紅蝴蝶》。

來到個唱尾聲，代表作《愛在記憶中找你》的前奏一響起，令整晚掀起又一高潮，觀眾揮動光棒全場大合唱，畫面相當感動。

在Encore環節進行前，城寨三子再度亮相台上的巨幕，此時古天樂竟以「龍捲風」形象跟三人視像對話，劉俊謙又建議古生任嘉賓，到時可以唱《林峯的形狀》、《龍捲風的形狀》，搞完一輪氣氛，林峯再次站台唱出另一首代表作《幼稚完》，當唱到副歌，大家亦跟着一齊大合唱。

直到完騷後，寵粉的林峯特別走出會場外，跟歌迷近距離接觸，一於大派福利。

林峯演唱會丨誠邀阿佘開金口

至於的第二場在昨晚舉行，獲黃浩然、梁家樹、梁靖琪、周家蔚、姚樂怡等圈中人捧場，並請來視后佘詩曼擔任表演嘉賓，兩人合唱《愛在記憶中找你》贏盡掌聲，見慣大場面的阿佘卻自爆驚到震。

今次她穿上黑色裙靚靚登場，跟林峯的打扮絕到絕，阿峯在台上以「我女朋友」來稱呼這位好拍檔，並表示早在一個月前已邀約阿佘做嘉賓，之後再發現阿佘戴錯耳機，即時為「女朋友」把耳機戴好，果然是合作無間的最佳CP。

趁阿峯的換衫時間，阿佘爆料稱初時答應做今次個唱嘉賓只打算敷衍了事，不久再於飯局上跟林峯碰頭才知道避無可避，最後選唱獨唱版《唯獨你是不可取替》，獲現場觀眾報以熱烈掌聲支持。

該晚的歌單跟首場有些少出入，林峯還分別演繹了《樓下有人》和《如果時間來到》，期間再強調今次澳門演唱會是個熱身，希望出年會有好消息帶俾大家。連續兩晚完騷後，林峯均有到場外見Fans，親民跟擁躉Selfie及簽名，群情洶湧！

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