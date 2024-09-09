港鐵嘉年華｜9月25至29日中環海濱舉行　會員app即搶周末入場券

▲ 港鐵45周年嘉年華，將於中環海濱舉行。

港鐵為慶祝通車45年，9月25日至29日一連五天，在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」，透過機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點等，與眾同樂。

MTR Mobile登記用戶，周二中午12時起透過MTR Mobile，免費預約周六及周日場次，名額有限，先到先得。

「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華佔地達3.6萬平方米，分為5大園區，多角度輕鬆體驗鐵路相連社區的足跡；當中別具特色的是全港首個戶外車長訓練模擬駕駛室，讓市民有機會一嘗駕駛列車樂趣，並首度展出多款港鐵維修車輛。

此外，8米高巨型充氣列車將注目登場，並設有多個以鐵路為主題的機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點，以及有多款地道小食發售，入場人士亦有機會贏取過萬份限定紀念品，為市民締造歡欣滿載的回憶。

鐵路樂園免費入場

今次活動免費入場。9月25至27日開放時間下午1時至晚上9時，不分場次，市民毋須預先登記可免費入場。

9月28及29日，為確保入場人士的體驗，入場安排將採取預約制，公眾須透過MTR Mobile預先預約，每日設有的兩個場次，分別為上午10時至下午3時，及下午4時至晚上9時，名額有限，先到先得。

參加者可免費參與模擬駕駛體驗、充氣滑梯及迷宮遊樂設施，以及觀看娛樂表演；亦可購買代幣參與個別遊樂設施及遊戲。

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