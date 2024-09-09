人大常委會｜李慧琼：將審議國防教育法修訂等12項法律　冀國防教育日能在港推行

▲ 左起：全國人大代表黃冰芬、全國人大常委李慧琼、全國人大會常委會香港特區基本法委員會副主任黄玉山。（線上記者會截圖）

十四屆全國人大常委會第十一次會議於9月10日至13日在北京舉行，全國人大常委李慧琼指，今次其中一個審議的法例就是《國防教育法》修訂草案，草案建議將每年9月第三個星期六，定為「全民國防教育日」，她希望通過法例之後，國防教育日也能在香港推行，推動國防教育，讓市民更加了解國家在這方面最新面對的挑戰和成就。

李慧琼今日（9日）聯同參加會議的全國人大代表黃冰芬及全國人大會常委會香港特區基本法委員會副主任黄玉山，舉行記者會簡介會議要點。李慧琼指，是次會議將審議12項法律，包括：國防教育法修訂草案、統計法修正草案、傳染病防治法修訂草案、能源法草案、反洗錢法修訂草案等，以及9項報告，包括： 審議國務院關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告、關於今年以來預算執行情況的報告、關於2023年度政府債務管理情況的報告、關於推進托育服務工作情況的報告、人事任免案等。

對於國防教育法修訂草案，李慧琼指，法律未正式通過，倘法例通過，香港作為全國的一個城市，國防教育日也能在香港推行，屆時可以舉辦多樣化的活動，特別可以邀請軍事專家、抗戰老兵等到香港進行宣講。

國家公佈全面取消製造業領域外資准入限制 外資和內資享同等待遇

李慧琼說，最近國家公佈了全面取消製造業領域外資准入限制，外資和內資都享有同等待遇，9月8日，國家發佈了《外商投資准入特別管理措施》負面清單2024版，簡單來說，就是全面取消了製造業領域外資准入限制，即是自11月1日起，新版《外商投資准入特別管理措施》刪除了出版品印刷須由中方控股，及禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產等兩個條目，這兩個條目都涉及製造業的限制。而這些限制在新的安排裡面放寬了，製造業領域的准入環節，外商和內資是享有同等的待遇。她認為，這些都是中央支持香港繼續發揮超級聯繫人和超級增值人的一個舉措。

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