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社區取藥｜醫管局擴展藥物送遞服務　明起新增逾100個社區取藥點

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發布時間： 18 分鐘前

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（資料圖片）

醫管局藥物送遞服務明日（10日）起新增社區取藥服務。醫管局轄下醫院和診所的專科門診、普通科門診、出院及急症室的病人可以透過藥物送遞服務，選擇於超過100個社區取藥點領取由醫管局配發的藥物。
　　 
醫管局與大型連鎖藥房協作提供社區取藥服務。公立醫院或診所病人於診症後，可以透過醫管局手機應用程式HA Go安排藥物送遞服務。除了將藥物送到指定地址例如寓所或辦公室外，亦可以選擇送至社區取藥點。藥物送達社區取藥點後，病人會收到HA Go及社區取藥點的藥劑師通知，於3個工作天內領取藥物，取藥時亦須出示HA Go二維碼以核對身分。
　　 
醫管局總藥劑師崔俊明表示，藥房藥劑師會根據藥物儲存條件存放藥物，確保藥物安全。醫管局配發的藥物送到社區取藥點後，會由藥房藥劑師直接處理，確保存放環境及安排適當。病人取藥時，藥房藥劑師會與病人核對藥物及提供藥物輔導服務，並解答病人對藥物的疑問，有需要時會聯絡醫管局藥劑部跟進藥物治療的事宜。
　　 
藥物送遞服務的費用為每張處方劃一收取港幣65元運輸物流費，病人及醫管局無須向協作的藥房額外支付費用。藥物送遞服務只適用於處方中沒有即時需要服用的新藥物，以及家中有足夠藥物繼續治療至藥物送達社區取藥點的病人；可安排送遞的藥物涵蓋大部分藥物，包括需冷藏的藥物，但不包括香港法例訂明的「危險藥物」。
　　 
醫管局藥物送遞服務自去年3月起推出以來，已有超過21000名病人使用服務。醫管局會持續優化藥物配發及取藥模式，並按服務需要增加社區取藥點及探討與更多藥房及藥劑師協作。

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