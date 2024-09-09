健康疑雲丨64歲洪朝豐兩度患癌突發長文惹關注　舌癌僅3個月可惡化至末期【拆解5大舌癌症狀】

【洪朝豐／舌癌／淋巴癌／抑鬱／躁狂／情緒病】現年64歲的前DJ洪朝豐，因曾與已故名媛寶詠琴相戀名震一時，惟其後卻受情緒病所困，於2017年及2018年先後患上舌癌及淋巴癌。一度需要切舌保命的洪朝豐，其後退出幕前工作，專心休養。但昨晚9時許，洪朝豐卻突然於網上以《再會了》為題撰寫長文，內容更多次提到「死亡」及「永別」，令人大感憂心。

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洪朝豐昨日（8日）晚上，突於Facebook上載了一幅以太陽落山為背景的自拍照，並附上一篇以《再會了》為題的長文。當中不時提到「死亡」及「永別」:

如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。如果最後要說一句說話，我只默然，不說半個字，就這樣離開。......永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。半世起落，如泡如影，如夢初醒，驀然回首，只為尚餘一點溫柔。永別啊，我的戀....

文末，洪朝豐更再次寫道:

永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏...再會了，三千大千世界，我們終於再見了。隔了一世。

有關帖文曝光後，隨即令不少網民對其健康及精神狀況感憂心。慶幸的是，不久之後，洪朝豐再於清晨時間Facebook發文澄清，指純粹是創作上的誤會。他其並十分感謝大家的關心，對於引起誤會感到抱歉及不好意思。

這只是一篇剎那間的創作。也許我在欣賞死亡文學之美。

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兩度患癌

早年曾與寶詠琴屢分屢合的洪朝豐，曾被爆出患上抑鬱躁狂症多時，需要長期服藥。除了情緒病困擾外，洪朝豐的身體亦屢出狀況，2017年確診患上舌癌，癌細胞又擴散至淋巴，當時他要割脷保命；2018年他再發現淋巴癌；及至2019年再發現小腸有腫瘤，慶幸屬良性，僅需手術切除。

舌癌毒性強 惡化速度快

本港腫瘤科專科醫生岑信棠曾受訪表示，舌癌若能在早期被發現及接受治療，治癒率高達8成；惟若到晚期才發現，治癒率會降至一、兩成。由於舌癌毒性偏強，只要3、4個月時間，便會由初期變成晚期，期間更會擴散至身體其他部位，令到治癒機會大大降低。因此，他建議市民一發現有舌癌徵兆，便應及早請醫生檢查，切勿延誤治療。

舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

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