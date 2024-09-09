大學收生｜THEi經JUPAS取錄入讀SSSDP課程人數急升85%　正邁向升格應科大

▲ 自資香港高等教育科技學院公布截至本月初接獲逾1.6萬份新生入學申請，與去年同期相若。（校方提供）

自資香港高等教育科技學院（簡稱THEi/高科院）今日（9日）公布，截止上周四（5日）共收到超過1.6萬份新生入學申請，與去年同期相若，經大學聯招（JUPAS）取錄入讀「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）學士學位課程人數，則按年急升85%，校方認為此反映其課程具競爭力，學生對著重實踐應用科學的職專教育深感興趣，而該校亦正逐步邁向升格成為「應用科學大學」的目標。

THEi獲納入SSSDP的學士學位課程，以運動及康樂管理（榮譽）社會科學學士、時裝設計（榮譽）文學士、土木工程（榮譽）工學士課程較為熱門，其中運動及康樂管理課程取錄人數較去年同期上升約1.3倍，校方形容收生情況理想。

至於THEi今年整體本地生收生人數與去年相若，分別選讀該校提供的20多個學士學位課程。自資學士學位課程方面，該校今年整體取錄1年級生人數按年上升28%，其中本地生取錄人數增加75%，其中營養及健康管理（榮譽）理學士及飛機工程（榮譽）工學士等成大熱的報讀科目。

THEi校長劉建德形容本學年取錄率符合預期，對院校未來發展深感信心，該校近年積極推出多元課程計劃吸納各領域學生入讀，同時亦探索嶄新的校企合作，為學生提供更多元化的學習模式。

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