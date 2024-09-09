娛圈喜事丨陳樂榣三年抱兩要老公結紮　宣布成功追龍B：生完就可以收工

▲ 陳樂榣宣布成功追龍B！

下月踏入41歲的陳樂榣(Ally) ，去年為前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）誕下一女Gia，Ally帶着8歲大女兒Aria組織新家庭，已為兩孩之母早前公佈再度懷孕！

預產期明年1月

跟前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）結婚的陳樂榣去年誕下二女兒Gia，日前他們（9月8日）為Gia舉行1歲生日會，席間Ally公布再度懷孕，預產期為明年1月中，應趕得及生龍B。

當日一眾好友為Gia慶生，包括Ally契妹楊梓菁亦攜同囝囝到賀，好友聽到Ally宣布再有喜，紛紛恭賀兼追問何時一次過擺酒。

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陳樂榣：生完就可以收工

說到愛囡只得八個月大時既再度懷孕，Ally表示：「我和Gordon兩個人一早已有共識想生兩個，再加上我的大女兒Aris就三個夠哂數，亦都好感恩又畀我地願望成真，現時4個多月，已經照咗係囝囝，所以好開心，生完就可以收工嘞！」

Gordon跟Ally三年抱兩，果然夠勤力，Gordon更笑言：「Ally知道我太喜歡小朋友，驚我 遲啲又想再生BB，叫我要去紥咗佢，不過3個夠哂數嘞，我要更加勤力-做生意同埋演藝事業雙飛，等太太唔洗咁辛苦。」

Ally大讚Gordon基因好，Gia非常可愛靚女，加上Gordon是一位好顧家的老公及細心老竇，照顧二女Gia周到之外，對大女Aris亦一樣用心，促使她再追多個。

另外，Ally已告訴大囡將再做姐姐的消息，她續指半年來大囡已經接受妹妹，Ally說：「雖然口硬話唔鍚妹妹，但佢主動話用零用錢買生日禮物畀妹妹。」

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