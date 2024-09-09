《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》 一連四場演出圓滿結束　尾場與毫子Jacky合唱《萬世巨聲》

▲ 少爺占與當奴《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

少爺占與當奴的《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》一連三日假旺角麥花臣場館舉行，首場演出因颱風延期，仍無阻艾粒（ILUB）與「粒粒粉」重拾「MK回憶」，四場演出昨晚（9月8日）圓滿結束。

ILUB在「粒粒粉」的歡呼聲下於觀眾席驚喜登場，率先頒發「艾粒旺角十大酷型頒獎典禮」多個獎項。阿占獲得「9秒9大獎」及「算死草大獎」，更表示自己實至名歸。

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》宣布加場 新歌《萬佛朝宗》MV邀雲浩影演出

▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》少爺占進場。

當奴則獲得「面又係自己丟大獎」及「旺角人渣大獎」，更搞笑分享「人渣」故事：「有一次我同當時嘅女友去街，發現佢揹住翻版潮牌袋，當日我正要去買嗰個牌子，擔心潮牌店店主發現呢個前女友用假袋，所以我呃佢間鋪當年係『亂葬崗』，叫佢唔好陪我去。」

除互頒獎項，每晚現場觀眾都有指定穿搭主題（Dress code），ILUB親自選出及頒發「造型大獎」予每晚最出眾的「粒粒粉」。

▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》當奴進場。

唱聖詩化解憤怒

阿占緊接以大熱電影《九龍城寨》「王九」造型登場，遇上惡人挑釁時要自信地大喊「唔驚」及做出「唔驚」手勢，更帶領全場觀眾一同練習。

為今次演出，占更特別請教高人學習現時年輕人的潮語，包括：「emo」、「陽過」及「SLDPK」等，最後發現潮語太多、太難記，並表示人最大的敵人是怕老，即使不同年代的潮語不斷更新，但做人最重要是緊記「唔驚」，其實老去並不可怕：「記唔到其實唔駛勉強記，唔使特別講呢啲潮語，因為我發覺唔需要驚變老，因為有你哋（粒粒粉）一齊。」

▲ 阿占以電影《九龍城寨之圍城》「王九」造型登場。

隨後當奴登場及自爆經常「燥底」，係「又燥又無聊嘅道德奴」，對身邊的人與事都非常不滿。當奴習慣將廢物分類，卻發現鄰居只會將分類後的廢物放在後樓梯阻塞通道：「我本身真係好嬲，不過後來我發現呢啲係上天比我嘅挑戰。

」當奴再分享一件令他「燥底」的「被hit and run」慘痛經歷：「有一日在旺角街頭泊車，架車被撞花，但車cam影唔到，打電話問Dear Jane嘅Jackal又上網問網民，個個都答我咩都做唔到。點知嗰位人兄主動搵番我，道歉又賠錢。我本身係人渣辣椒油，諗住開原廠價15,000元甚至60,000元，但呢個時候善良嘅奴奴出現，最後只係要求佢賠2,000元。」

當奴穿上神父服飾化身「Father Donald」呼召全場「粒粒粉」站立，一同唱詩歌，希望大家有一顆善良的心面對各種挑戰及憤怒。

▲ 當奴化身Father Donald呼召全場「粒粒粉」同唱詩歌。

好拍檔互相扶持

與「粒粒粉」一同成長的艾粒除了一貫的搞笑演出，亦以親筆信道出心聲，感謝「粒粒粉」多年的陪伴。當奴寫了一封親筆信感謝一名約七十歲司機：「司機話認得我係組合成員，後生已經聽我哋，話好羨慕我有拍檔，因為司機係唔會有拍檔，唔會有兩個司機一齊揸車，我即刻起雞皮。多謝呢位的士司機提醒我有身邊呢位好拍檔，好嘅壞嘅都可以一齊分享。」

二人真摯的內容感動現場觀眾，但當奴最後亦不忘搞笑:「落車時個司機同我講一聲，『加油啊，劉以達！』原來佢以為我係達哥！」

▲ 二人以親筆信道出心聲。

占寫親筆信給「粒粒粉」，分享近來在社交網站收到一位剛為人母的「粒粒粉」留言，指由女孩成為母親令她感到很困惑。

占表示身份轉換難免令人困惑：「今次開騷大家要比錢買飛，唔再係免費，好驚無人笑，對我哋嚟講都係身份嘅轉變。當我好困惑嘅時候，有位『粒粒粉』送咗一份東京奧運嘅紀念品畀我，呢份『期間限定』嘅禮物消除咗我嘅壓力。我哋呢個騷其實都係『期間限定』，同好朋友入場睇ILUB，喺呢個城市一齊生活，都係『期間限定』，所以我每次都好珍惜同大家見面嘅時光。」

▲ 二人以親筆信道出心聲。

舊拍檔毫子返港令艾粒泛淚

ILUB唱出一連串於旺角紅極一時的流行曲，包括鄭伊健的《極速》、郭富城《EXIT》、古天樂《今期流行》及薛凱琪《886》等，令現場變成大型「K房」，全場「粒粒粉」一齊大合唱。及後呼應占於讀信環節的「期間限定」之説，二人獻唱新作《一切都只是過程》，寄語大家好的壞的都是過程的一部份。

緊接艾粒亦演唱今年兩首新作《萬佛朝宗》及《今晚11點你會做啲咩？》。尾場特別播放謝霆鋒預先錄製的影片，當奴指今次演出的構思本來是二人對決，於是邀請「MK神」謝霆鋒拍片宣布賽果。

▲ 已移民澳洲的ILUB長期幕後拍檔毫子驚喜現身撐場。

首場演出尾聲，已移民澳洲的ILUB長期幕後拍檔毫子特地回港為ILUB送上驚喜。毫子在ILUB不知情下扮成工作人員到台上為二人送道具，當二人叫工作人員為大家大合照時才露出真面目，全場叫聲不斷。

不知情的ILUB既驚又喜，合作多年的舊拍檔突然出現，二人一度泛淚大叫：「痴線㗎！」ILUB於尾場再與毫子及叱咤903 DJ Jacky世紀合唱《萬世巨聲》，勾起全場「粒粒粉」的難忘回憶。

▲ 二人於尾場與已移民澳洲的ILUB長期幕後拍檔毫子及叱咤903 DJ Jacky世紀合唱《萬世巨聲》。

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