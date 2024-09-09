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機場三跑｜年底料3條跑道全面運作　香港機場再跑贏星洲樟宜奪獎

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機管局宣布中跑道完成試飛，三跑道全面運作已準備就緒。（機管局圖片）

機管局今日（9日）表示，重新配置的香港國際機場中跑道成功完成試飛，標誌着重要里程，三跑道全面運作已準備就緒，最快年底可全面運作。

香港機場管理局、民航處及中國民用航空局飛行校驗中心於8月份共同合作進行試飛，藉以確保中跑道的相關空中航行服務設備、飛行程序及飛行區地面燈號系統，完全符合國際民用航空組織的標準。

隨着北跑道於2022年11月投入服務後，中跑道暫時關閉以進行重新配置，配合三跑道系統發展。重新配置工作包括重新平整跑道路面，以配合連接滑行道、興建新跑道入口及出口滑行道、於中跑道兩端興建新環端滑行道等。機管局繼續以今年年底前如期開始全面運作三條跑道為目標。

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三跑道系統將為香港國際機場提供運力，以滿足預計2035年1.2億人次旅客處理量及1,000萬公噸貨運量的長遠航空交通需求，鞏固香港國際機場在區內的領先航空樞紐地位。

香港機場再跑贏星洲樟宜

香港國際機場的領導地位，亦於本年度「世界旅遊獎」再獲肯定，並自2020年以來第４次獲投選為「亞洲最佳機場」，連續兩度跑贏新加坡樟宜機場；以及連續第３年獲選為「中國最佳機場」。

「世界旅遊獎」讚揚在旅遊及酒店業等各主要領域的卓越表現，並獲全球公認為業界的傑出殊榮，所有得獎者由世界各地的旅遊業專家及旅客選出。

香港機場管理局署理行政總裁張李佳蕙表示，隨著三條跑道本年底開始全面運作，香港國際機場將繼續提升競爭力，以鞏固其作為亞洲首屈一指的航空樞紐，以及通往中國內地市場門戶的地位。

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