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走塑｜綠色和平：逾8成郊區動物糞便含微塑膠　促當局落實塑膠管制措施

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綠色和平項目主任譚穎琳。（資料圖片）

綠色和平今日（9日）發布本港首個《郊野哺乳類動物糞便微塑膠研究》，研究從全港7個郊區，收集5種郊野常見動物、共100個糞便樣本，發現本港五種郊野常見動物的糞便樣本當中，8成半含有微塑膠，反映即棄塑膠造成的污染已從城市擴展至郊野，增加進入食物鏈的風險 。

研究團隊於前年6月至8月聯同本地與台北的大學合作，從獅子山、金山、太平山、西貢西郊野公園等7個分佈於港九新界及離島郊區採樣，收集水牛、黃牛、東亞豪豬、野豬及彌猴等5種郊野常見動物的糞便。結果顯示，全部地方採集的糞便樣本均發現微塑膠，而黃牛樣本的微塑膠濃度最高，中位數達每克65.5粒。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，檢測到的微塑膠類別主要是聚乙烯(PE)及聚丙烯(PP)，常見於即棄塑膠包裝、外賣盒及即棄餐具。她指，本身塑膠就是一個有害物，可能會影響我們神經系統、免疫系統，甚至附上重金屬及有害物，再進入食物鏈，會威脅人類和動物健康。她強調，源頭減廢是最容易及「慳水慳力」的治本方法，減少製造塑膠，保護環境，促政府盡快落實次階段即棄塑膠管制措施。

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可持續發展 野豬 郊野公園 獅子山 走塑 污染 綠色和平

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