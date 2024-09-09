精神健康︱Ben Sir x 3位港大尖子生開Live「教學生開學」 分享讀書減壓妙法 

【開學/精神健康/Ben Sir/尖子/港大】9月是開學月，好多學生放完暑假要返學喇！面對升班新同學、新老師甚至乎要可能將要面對公開試，心理壓力認真不少！TOPick早前請來資深教育工作者Ben Sir(歐陽偉豪)及3名港大尖子生同大家開LIVE「教學生開學」!

Ben Sir除了是資深教育工作者外，口才都好了得，他粉墨登場親自擔任嘉賓主持訪問3位港大尖子生，分別是畢業於中文及經濟系雙學位的Jacky、社會科學及音樂系的Cherry以及讀中文教育雙學士學位的Harry！

▲ 4人擺出劍擊姿勢，學業之餘都要找興趣平衡。陳慧安攝

Ben Sir分享自己開學時，最關心有沒有靚女坐他隔離？笑言自己就是這樣膚淺。及後3位尖子生就分享開學心情如何，又如何抗衡開學壓力？３位尖子都提出了實用的方法，希望助一班學生可以順利開學，放鬆面對考試學業壓力！

最重要是幾位將會分享讀書減壓心得，如何在學習與娛樂間取得平衡等話題，當中包括Ben Sir經常提及的「精神雪櫃」，建立好內在才能抗衡外在的學業壓力！

以上只是精華版

即click 完整版重溫

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片:

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】