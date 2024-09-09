  • 28°C
香港時間：202499日 (一) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

精神健康︱Ben Sir x 3位港大尖子生開Live「教學生開學」 分享讀書減壓妙法 

兒童健康

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

【開學/精神健康/Ben Sir/尖子/港大】9月是開學月，好多學生放完暑假要返學喇！面對升班新同學、新老師甚至乎要可能將要面對公開試，心理壓力認真不少！TOPick早前請來資深教育工作者Ben Sir(歐陽偉豪)及3名港大尖子生同大家開LIVE「教學生開學」!

Ben Sir除了是資深教育工作者外，口才都好了得，他粉墨登場親自擔任嘉賓主持訪問3位港大尖子生，分別是畢業於中文及經濟系雙學位的Jacky、社會科學及音樂系的Cherry以及讀中文教育雙學士學位的Harry！

4人擺出劍擊姿勢，學業之餘都要找興趣平衡。陳慧安攝

Ben Sir分享自己開學時，最關心有沒有靚女坐他隔離？笑言自己就是這樣膚淺。及後3位尖子生就分享開學心情如何，又如何抗衡開學壓力？３位尖子都提出了實用的方法，希望助一班學生可以順利開學，放鬆面對考試學業壓力！

最重要是幾位將會分享讀書減壓心得，如何在學習與娛樂間取得平衡等話題，當中包括Ben Sir經常提及的「精神雪櫃」，建立好內在才能抗衡外在的學業壓力！

以上只是精華版

即click 完整版重溫

點擊圖片放大
+3
+2

最新影片:

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
11:35 2021/03/30
【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
學童輕生｜Ben Sir演學生推《打救你》MV　呼籲家長關心子女精神健康
11:40 2024/02/29
學童輕生｜Ben Sir演學生推《打救你》MV　呼籲家長關心子女精神健康
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
13:45 2024/06/17
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚

你可能感興趣

【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
11:35 2021/03/30
【尖子攻略】小學成績差英文默書得30分　Band2學生遇良師苦讀考入港大醫科
學童輕生｜Ben Sir演學生推《打救你》MV　呼籲家長關心子女精神健康
11:40 2024/02/29
學童輕生｜Ben Sir演學生推《打救你》MV　呼籲家長關心子女精神健康
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
13:45 2024/06/17
拒收毫子︱馬鞍山茶餐廳寸爆拒收5毫子　Ben Sir怒斥1句完勝獲讚
Ben Sir 香港大學 正能量 家庭教育 兒童健康

最高瀏覽

傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡
MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡
急症室最長等候時間（09月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間16:05）
64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發
64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發
遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」
遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」