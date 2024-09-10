懸而未決｜東京女大學生遇害成懸案28年　7旬老父求早日緝拿真兇：體力到極限

▲ 東京21歲大學生女兒遇害，緝兇28年懸而未決，老父嘆時日無多：體力到極限。

【日本／東京／命案／縱火／小林順子／上智大學】日本東京葛飾區在1996年9月9日發生一宗殺人放火案件，當年就讀上智大學4年級的女大學生小林順子（當時21歲）在住處遭到殺害，兇手更縱火試圖毀滅證據。當局其後出動大批警力，惟事件至今已過去28年仍未破案，家屬和警方呼籲外界提供線索。

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日本命案｜死者父親感時日無多 籲警方提供線索

根據《NHK》報道，死者小林順子的父親，小林賢二和警視廳的調查員周一（9日）來到案發現場的住所獻花悼念。隨後，他們在附近的柴又站分發傳單，希望民眾可以提供線索，表示「即使是微不足道的消息也都可以提供」。

小林賢二表示：「每天早上我都在佛壇前祈禱，希望今天能夠破案。我已經70多歲了，感覺體力逐漸無法負荷，但案件依然未能解決，沒想到這麼長時間無法破案，已經迫在眉睫。」龜有警察署署長小山正治則表示：「我們堅信一定能逮捕犯人，懇請大家提供線索」。

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日本命案｜28年仍未破案

1996年9月9日，上智大學4年級學生小林順子在東京葛飾區的住所遭到殺害，且家中也被縱火燒毀。雖然東京都警視廳已投入約11萬8千名調查員調查此案，但案件至今已過了28年，仍懸而未決。

根據一名目擊者描述，案發現場附近曾出現一名身高約1.5至1.6米，穿著黑色褲子和黃色外套的可疑男子，但目前仍無法確認該名男子的身份。

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