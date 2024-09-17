超市大搜查｜《LDK》推介16款熱門卸妝油　卸完妝不緊繃8款奪A級最平$66

【LDK／消委會／卸妝產品／卸妝油／卸妝液／潔面乳／潔面啫喱／卸妝／潔面／超市大搜查】日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測16款卸妝油，比較各款產品的清潔力、成分和使用感，並挑選出清潔效果最佳的款式，當中包括植村秀、innisfree、KOSÉ等人氣品牌，其中一款獲高評分的產品，僅售1,223日圓（約66港元），大家不妨在各大店舖、網上購物，或遊日時趁機入手。

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超市大搜查｜3大標準評測各款卸妝油

《LDK》指出，市面上有各種卸妝潔面產品，例如卸妝水、卸妝油、潔面膏等，而卸妝油就擁有較強的清潔力，適合用於去除濃妝妝容。

《LDK》以3大標準評測各款卸妝油：

清潔力： 把粉底液塗抹在人造皮膚上，再塗上卸妝油後靜待一段時間，及後用水沖洗並根據粉底殘留數量進行評分；另外再由多名受測員實際使用產品，靜待一段時間後用水沖洗，檢查沖洗後皮膚膚色和膚質，以評估潔膚效果。

把粉底液塗抹在人造皮膚上，再塗上卸妝油後靜待一段時間，及後用水沖洗並根據粉底殘留數量進行評分；另外再由多名受測員實際使用產品，靜待一段時間後用水沖洗，檢查沖洗後皮膚膚色和膚質，以評估潔膚效果。 成分： 由化妝品專家檢查產品成份標籤，針對保濕成分、護膚成份、刺激性成分等進行評分。

由化妝品專家檢查產品成份標籤，針對保濕成分、護膚成份、刺激性成分等進行評分。 使用感：由多名20至50歲受測員實際使用產品，針對塗抹難易度、沖洗難易度、產品便利性、使用後皮膚質感等多方面進行評分。

超市大搜查｜16款卸妝油

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評測結果顯示，「comoace DEEP Cleansing Oil」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為3960日圓（約215港元）。

「comoace DEEP Cleansing Oil」在3項評測上均獲得4至5分高分，其中在清潔力上獲得5分滿分。《LDK》發現產品具有高效清潔力，測試後發現除了能夠有效清除粉底液，甚至能清潔皮膚和毛孔污垢；化妝品專家表示，產品含有一種「鯨蠟醇乙基己酸酯」的酯基油，其特性讓產品迅速與化妝品混合，達到快速去除妝容的效果，同時具有絲膠蛋白成分，具有修護皮膚的效果。多名受測員亦表示，產品雖為油性質地，但完全不黏膩，且能輕易帶到臉部各處進行卸妝潔面，使用後亦容易被水沖走，不易感覺到有任何殘留。

至於在8款A級產品中，「ONE STONE TWO BIRDS oil cleansing (moist)」僅售1223日圓（約66港元），性價比甚高。

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超市大搜查｜《LDK》比拼57款卸妝潔面產品 26款A級之選 5款性價比高更勝大牌

超市大搜查｜57款卸妝潔面產品

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