靚媽精明眼｜反式脂肪堵塞血管可致冠心病中風　盤點36款零反式脂肪餅乾

▲ 反式脂肪堵塞血管，可致冠心病中風，TOPick盤點36款零反式脂肪餅乾。

【餅乾／零食／反式脂肪／心血管疾病／中風／冠心病／兒童健康】餅乾是很多小朋友喜愛的零食，不過各位家長選購時，會否留意食物標籤？市面上部分餅乾含有反式脂肪，長期攝取會慢性堵塞血管，嚴重可引致冠心病和中風。為此，TOPick檢視了45款餅乾，當中有36款於食物標籤中標明含0克反式脂肪。

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餅乾零食｜營養師教睇營養標籤

據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

餅乾零食｜36款零反式脂肪餅乾名單

TOPick最近檢視市面45款餅乾，發現有36款標明反式脂肪為0克。點擊下圖看產品名單：

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（上述營養成分僅供參考，一切以產品包裝或官網資料作準）

餅乾零食｜醫生：長期攝取反式脂肪可致心血管疾病

心臟專科醫生梁達智曾表示，反式脂肪可說是眾多脂肪酸中最差的一種，除增加人體壞膽固醇外，亦會減少好膽固醇，增加心血管疾病的風險。

他續指，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，特別是患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕人也不應輕視。

如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，對血管的傷害更是長遠地累積而成，心血管疾病會更早形成。

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

同場加映：27款「非高糖」紙包飲品

夏日炎炎，小朋友都喜歡飲凍飲消暑，不少家庭會儲備大量紙包飲品，但小小一包飲品隨時含有大量糖分，攝取過多糖可能會引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，甚至增加日後患心血管疾病的風險。TOPick早前檢視市面43款紙包飲品，當中有27款為「非高糖」，即睇完整名單！

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