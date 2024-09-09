為港爭光｜4港生國際電腦奧林匹克競賽奪1金2銀1優異　來自培正男拔九華喇沙

▲ 4名奪獎港生包括（左起）關容浩、黃進、蕭樂然及蔡祉齊。（政府新聞處提供）

4名香港學生代表隊成員於第36屆國際電腦奧林匹克競賽（IOI 2024）取得佳績，奪得1面金牌、2面銀牌及1個優異獎。本屆比賽在埃及舉行，共有96個國家或地區派出代表參與。

來自香港培正中學的學生黃進奪得金獎，拔萃男書院學生關容浩及九龍華仁書院學生蕭樂然均奪得銀獎，喇沙書院學生蔡祉齊則奪得優異。

教育局局長蔡若蓮今日（9日）祝賀香港隊在賽事中表現卓越，充分展現了學生解題的技巧及編寫電腦程式的能力，是他們努力不懈的成果，實在令人鼓舞。

她續說，感謝學界與教育局協作推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，學校不單透過課堂教學推廣創科及資訊科技教育，亦在課堂以外提供多元學習機會，包括專題研習和參與比賽等活動，讓學生運用STEAM範疇知識和技能實踐解難，從而培育創意，豐富他們的學習經歷及拓闊視野。

國際電腦奧林匹克競賽是聯合國教育、科學及文化組織發起的多項奧林匹克競賽之一，專為20歲以下中學生而設，旨在促進編程教育、培養學生的計算思維和解難能力，屬世界上技術水平最高的中學生編寫電腦程式的比賽。

由1997年開始，教育局與香港電腦教育學會每年均聯合舉辦香港電腦奧林匹克競賽（HKOI），在HKOI表現優良的學生會獲邀接受培訓，表現出色者更會被選為香港代表，參加國際比賽，參與培訓的人員大多曾經代表香港參加國際比賽。

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