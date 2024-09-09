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搶劫網紅｜涉入屋行劫KOL蘇淼淼逾千萬　 4男被判囚2年8個月至6年4個月

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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KOL蘇淼淼於2022年在「一號．西九龍」住所內，疑遭3名劫匪入屋行劫，蘇最終被劫去逾千萬財物。3名劫匪與負責1名處理贓物的男子早前承認搶劫等罪，今（9日）於高等法院判刑，案中主腦被判囚6年4個月，另外2名參與行劫的男子判囚5年8個月，涉及處理贓物的男子則判囚2年8個月。

4名男被告為陳少達（42歲）、梁旭賢（42歲）、黎景安（35歲）及楊俊銘（48歲），陳早前承認2項搶劫及2項使用他人身份證罪；梁及楊各承認2項搶劫罪；黎則承認1項處理搶劫罪。

法官判刑時指，陳為案中主腦，判囚6年4個月，梁及楊則判囚5年8個月，至於涉及處理贓物的黎則判囚2年8個月。

案情指，事主蘇美欣（又稱蘇淼淼）與其幼兒及女傭同住於涉案單位「一號．西九龍」內，月租3.2萬元，蘇亦是1名KOL，經常在社交媒體上分享愛情及富貴生活，有10萬名追蹤者。

2020年11月24日，女傭於單位應門鈴開門後，被告陳少達、梁旭賢及楊俊銘戴黑色口罩及帽，手持生果刀或長棍走入單位內。他們將蘇與女傭用牛皮膠紙綁起，楊則稱「你合作嘅，我唔會搞你個BB」。

在搜掠一番後，陳再問蘇現金放在那裏，蘇則稱家中沒有現金。陳、梁及楊在取去單位內的一個手提箱後離開單位。蘇及女傭自行鬆綁後報警，蘇聲稱其腹背遭劫匪擊打，另確認損失逾1,172萬元，女傭則損失1部手機及3,000元現金。

案情指，陳案發前曾使用其他人的身份證租用「一號．西九龍」單位，並註冊了3張門卡。案發翌日，被告黎景安於屯門租用倉庫，並儲存涉案贓物。警方搜查各被告住所及上述倉庫後，發現19個名牌手提包及1件皮草等。

3名被告隨後被捕，陳在警誡下稱「阿Sir你哋搵到啲手袋、物品係我尋日喺大帽山執返嚟嘅」。梁在警誡下稱「單打劫我都淨係睇住個𡃁仔同埋個賓妹，之後立咗啲袋走啫，係大毛叫我做嘅」，又稱只收取「大毛」2,000元報酬。

黎在警誡下保持緘默，楊警誡下稱於2012年與陳相熟，案發前數天陳曾與其「大佬」（即黎景安）見面，並邀請楊入屋行劫，表示會有100萬元酬勞。陳、梁及楊最終於涉案單位內劫走19個名牌手袋及大量首飾，包括8隻手錶、3隻手鐲，以及50件珠寶等，總值約1,170萬元。

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