飲食攻略︱中秋應節食品熱量高　營養師：七式健康飲食貼士　助控制體重

【中秋節／應節食品／食用安全／脂肪／糖分／熱量／心血管健康】中秋佳節將至，所謂人月兩團圓，不少市民都喜歡相約親友共聚、分享美食佳餚及應節食品。不過，一些常見的中秋應節食品及節慶菜式含高熱量，攝取過多可影響健康。

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衞生署健康促進處營養師陸肇麟表示，月餅普遍含高熱量、糖分及脂肪，以雙黃蓮蓉月餅為例，一塊的熱量就高達約890千卡，即約3碗半白飯的熱量。燒乳豬、燒肉等常見節慶菜式亦含高飽和脂肪，烹調常用的柱侯醬、沙嗲醬和蠔油等醬料亦含大量鹽分、脂肪及糖分，攝取過多可影響心血管健康。

若想歡度佳節同時兼顧健康，以下是一些健康飲食建議：

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市民如想搜尋「星級有營食肆」、「有營食譜」或了解更多健康飲食的資訊，為中秋過節作準備，可瀏覽「星級有營食肆」運動的專題網站（restaurant.eatsmart.gov.hk）、或追蹤運動的Facebook及Instagram專頁，以獲取更多資訊。

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