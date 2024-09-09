親子自助餐｜8度海逸酒店自助餐推買二送四優惠 $206起歎即開生蠔/鱈場蟹腳/和牛刺身
撰文： 王明芳
發布時間： 45 分鐘前
最後更新： 42 分鐘前
【8度海逸酒店/8度餐廳/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買二送四/美食優惠】一家人想藉著假期外出吃飯，不如考慮去食自助餐，可以滿足一家大細不同人的口味！8度海逸酒店突發推出買二送四優惠，今天（9日）下午6時於KKday開搶，每人平均$206起食盡生蠔、鱈場蟹腳、和牛刺身等，還有多款甜品蛋糕，即睇詳情！
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自助餐優惠｜8度海逸酒店推買二送四限時優惠
8度海逸酒店8度餐廳推出「泰饗時光海鮮」自助晚餐買二送四優惠，除了提供即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、海螺、青口、和牛刺身等海鮮刺身外，還有泰式無骨鳳爪沙律、泰式肉碎沙律、泰式海鮮沙律、避風塘軟殼蟹、紅酒燴牛肋條包、泰式香茅燒春雞等，自助餐當然少不了甜品，包括麻糬忌廉蛋糕、日式芝士蛋糕、榴槤慕絲蛋糕等。
另外也有推出自助午餐買二送一優惠，當中精選推介除了同樣有鱈場蟹腳、生蠔外，還有青檸青酒浸大蜆、蒜香拍青瓜伴海蜇、燒羊扒或燒羊脾、、白酒煮藍青口、古法香橙骨等，以及多款甜品，如薰衣草芝士餅、椰絲忌廉蛋糕和小朋友最愛的Häagen-Dazs或Mövenpick雪糕。
最新影片推介：
自助餐優惠｜8度海逸酒店自助餐8度餐廳優惠詳情
預訂日期 ：9月9日 8:00至9月15日 23:59
用餐日期：9月10日至10月31日
地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店8度餐廳
【買二送四優惠】「泰饗時光海鮮」自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:00
優惠內容：預訂2位成人，送2位成人及 2 位小童（5 歲或以下）
優惠價：
星期一至四：$1,236／4大2小，平均$206／位（原價 HK$2,472／4大2小）
星期五至日、公眾假期及前夕：$1,440／4大2小，平均$240／位（原價$2,872／4大2小）
【買二送二優惠】「泰饗時光海鮮」自助晚餐
用餐時間：18:00 - 21:00
優惠內容：預訂 2 位成人，送 2 位成人
優惠價：
星期一至四：$1,236／4 位，平均$309／位（原價$2,472／4位）
星期五至日、公眾假期及前夕：$1,436／4位，平均 HK$359／位（$2,872／4 位）
【買二送一優惠】「泰饗時光海鮮」自助晚餐連紅／白酒無限暢飲
用餐時間：18:00 - 21:00
優惠內容：預訂1位成人，送1位成人
優惠價：
星期一至四：$1,236/3 位，平均$412／位（原價$2,472／4 位）
星期五至日、公眾假期及前夕：$1,436／3 位，平均$478.7／位（原價$2,872/4 位）
【買二送一優惠】假日自助午餐連紅／白酒無限暢飲
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠內容：預訂2位成人，送1位成人
優惠價：
星期一至四：$1,236／3 位，平均$412／位（原價$2,472／4 位）
星期五至日、公眾假期及前夕：$1,436／3 位，平均$478.7／位（原價$2,872／4位）
預訂連結：【按此】
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