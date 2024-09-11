法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人

▲ 有份演出《法證VI》的馮皓揚（羊羊）早前接受TOPick專訪，分享他的成長路！

TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》有一名亮眼的演員，他不是演法醫，又不是演警察，他是演「電腦奇才」霍寶樂的馮皓揚！

年僅19歲的馮皓揚（羊羊）自奪金像獎「最佳男配角」後成矚目新星，他的演藝路、成長路是如何走來的呢？他早前接受TOPick專訪時一一道來！

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法證先鋒VI｜馮皓揚演霍寶樂不簡單

馮皓揚演患自閉症的霍寶樂前做了仔細的準備，認清霍寶樂是同理心不強、不擅於社交、正義感強，他指自己在演時為角色加了對失蹤姐姐霍寶英（王敏奕 飾）的執著，他說：「有一場我與波哥（黃宗澤）討論家姐現時的情況，在該一幕最後時有對望，就因為家姐而真情流露」。

羊羊從黃宗澤、蔣祖曼身上學到對鏡頭機位的敏銳度，他笑言自己在聽到導演嗌「cut」前也不敢鬆懈！

▲ 馮皓揚在劇集《法證先鋒VI》中與黃宗澤有不少對手戲。

法證先鋒VI｜羊羊想保持真正的自己

羊羊談到霍寶樂不擅於社交，他承認自己在這一方面也不厲害，他認為最重要是有自信、謙虛，並說：「我不會特別營造自己是說話很厲害，盡量想保持真正的自己！」

現實中的他在小學時確診輕度亞氏保加症、專注力不足、過度活躍症，他指自己在中二、中三時已停止覆診，他稱：「患者也像正常人般生活，不會被病況框著。大家可能對亞氏保加症的印象是缺乏同理心，但我自己就不是這樣，否則難以成為演員！」

他重申自己並非不懂得社交，只不過是欠主動：「有些人會覺得我很靜、怕怕醜醜，但我覺得是需要熱身。有嘗試改變自己去做一個E人（外向型的人），I人（內向型的人）就是I人，I人也有自己的優點，就嘗試放大它們！」

他扮成E人的經歷在參演劇集《我們家的料理》期間發生，他憶述：「半個月內密集式拍畢十集，每一次拍攝時就變成很嘈吵的人。演員需駕馭不同角色，做戲時可以成為E人，本身的我則是I人呢！」

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法證先鋒VI｜明白演員需要「浸」

羊羊希望可保持電影、電視劇雙線發展，自演戲經驗增多後，他有所感悟：「當初奪金像獎最佳男配角，好像是有一杯美酒，但當時不懂得品酒，只知道美味但不知道價值，但現時累積多經驗後，才知道演員是需要『浸』。」

他回想自己在奪獎後第二年開始感真實，並感謝導演、前輩們、攝影師等等，現階段的他未有設下框架，認為要在演繹時才知道自己的極限，把握每一個演出、學習的機會！

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法證先鋒VI｜獨生子有強大後盾

其實羊羊早在2017年已入行，在準備呈分試的他機緣巧合下於ViuTV兒童節目任小主持，有一年多的經驗更曾任直播主持，身為獨生子他感恩父母一直支持他：「媽媽看得我比較緊，她以往會陪我工作、幫忙與別人打交道，現時我已長大，需要自己去學習、負起責任！」

馮媽媽對愛兒在《法證先鋒VI》的演出作出一句評價「點都有啲我（羊羊）」，羊羊樂於接受意見，明白需再磨練！

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法證先鋒VI｜未有放下學習機會

在2021年9月，羊羊完成中五後決定休學，作出這決定後的他深明要較同齡的人更努力，他透露：「沒有停下來，繼續學習英文，也有學習韓文、日文，多閱讀、看電影，作為演員是必需持續進修。另外，我近日也開始健身！」

他也曾在香港演藝學院修讀一個學期，奈何他未有完成DSE，未可符合收生要求，並說：「也總好過沒有，可以與同樣對演藝有熱誠的人一起玩」。

▲ 馮皓揚努力在演藝圈追夢！（陳慧安 攝）

法證先鋒VI｜片場遇一事感驚訝

年紀輕輕的羊羊以新演員姿態奪金像獎「最佳男配角」，有網民形容他是天才演員，原來曾有演員想與他交流，他對此也感難以置信：「我向他們說：『我都學梗』，會分享拍攝時遇到的困難、為角色做過的事。」

他說：「教導就絕對沒有可能，也沒想過自己在大家心目中的印象是這麼好，每一個角色也是不同，我沒可能把上一次的做法放在下一次。」

在演藝路上不斷學習的他，道出心願：「希望將來可令父母盡快退休，所以現時就需更加努力！」

場地提供: The AIR (The ONE)

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