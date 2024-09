法證先鋒VI｜馮皓揚未因金像獎光環自滿　羊羊：做戲時可以成為E人

▲ 有份演出《法證VI》的馮皓揚(羊羊)早前接受TOPick專訪,分享他的成長路!

TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》有一名亮眼的演員,他不是演法醫,又不是演警察,他是演「電腦奇才」霍寶樂的馮皓揚!

年僅19歲的馮皓揚(羊羊)自奪金像獎「最佳男配角」後成矚目新星,他的演藝路、成長路是如何走來的呢?他早前接受TOPick專訪時一一道來!

法證先鋒VI|馮皓揚演霍寶樂不簡單

馮皓揚演患自閉症的霍寶樂前做了仔細的準備,認清霍寶樂是同理心不強、不擅於社交、正義感強,他指自己在演時為角色加了對失蹤姐姐霍寶英(王敏奕 飾)的執著,他說:「有一場我與波哥(黃宗澤)討論家姐現時的情況,在該一幕最後時有對望,就因為家姐而真情流露」。

羊羊從黃宗澤、蔣祖曼身上學到對鏡頭機位的敏銳度,他笑言自己在聽到導演嗌「cut」前也不敢鬆懈!

▲ 馮皓揚在劇集《法證先鋒VI》中與黃宗澤有不少對手戲。

法證先鋒VI|羊羊想保持真正的自己

羊羊談到霍寶樂不擅於社交,他承認自己在這一方面也不厲害,他認為最重要是有自信、謙虛,並說:「我不會特別營造自己是說話很厲害,盡量想保持真正的自己!」

現實中的他在小學時確診輕度亞氏保加症、專注力不足、過度活躍症,他指自己在中二、中三時已停止覆診,他稱:「患者也像正常人般生活,不會被病況框著。大家可能對亞氏保加症的印象是缺乏同理心,但我自己就不是這樣,否則難以成為演員!」

他重申自己並非不懂得社交,只不過是欠主動:「有些人會覺得我很靜、怕怕醜醜,但我覺得是需要熱身。有嘗試改變自己去做一個E人(外向型的人),I人(內向型的人)就是I人,I人也有自己的優點,就嘗試放大它們!」

他扮成E人的經歷在參演劇集《我們家的料理》期間發生,他憶述:「半個月內密集式拍畢十集,每一次拍攝時就變成很嘈吵的人。演員需駕馭不同角色,做戲時可以成為E人,本身的我則是I人呢!」

法證先鋒VI|明白演員需要「浸」

羊羊希望可保持電影、電視劇雙線發展,自演戲經驗增多後,他有所感悟:「當初奪金像獎最佳男配角,好像是有一杯美酒,但當時不懂得品酒,只知道美味但不知道價值,但現時累積多經驗後,才知道演員是需要『浸』。」

他回想自己在奪獎後第二年開始感真實,並感謝導演、前輩們、攝影師等等,現階段的他未有設下框架,認為要在演繹時才知道自己的極限,把握每一個演出、學習的機會!

法證先鋒VI|獨生子有強大後盾

其實羊羊早在2017年已入行,在準備呈分試的他機緣巧合下於ViuTV兒童節目任小主持,有一年多的經驗更曾任直播主持,身為獨生子他感恩父母一直支持他:「媽媽看得我比較緊,她以往會陪我工作、幫忙與別人打交道,現時我已長大,需要自己去學習、負起責任!」

馮媽媽對愛兒在《法證先鋒VI》的演出作出一句評價「點都有啲我(羊羊)」,羊羊樂於接受意見,明白需再磨練!

法證先鋒VI|未有放下學習機會

在2021年9月,羊羊完成中五後決定休學,作出這決定後的他深明要較同齡的人更努力,他透露:「沒有停下來,繼續學習英文,也有學習韓文、日文,多閱讀、看電影,作為演員是必需持續進修。另外,我近日也開始健身!」

他也曾在香港演藝學院修讀一個學期,奈何他未有完成DSE,未可符合收生要求,並說:「也總好過沒有,可以與同樣對演藝有熱誠的人一起玩」。

▲ 馮皓揚努力在演藝圈追夢!(陳慧安 攝)

法證先鋒VI|片場遇一事感驚訝

年紀輕輕的羊羊以新演員姿態奪金像獎「最佳男配角」,有網民形容他是天才演員,原來曾有演員想與他交流,他對此也感難以置信:「我向他們說:『我都學梗』,會分享拍攝時遇到的困難、為角色做過的事。」

他說:「教導就絕對沒有可能,也沒想過自己在大家心目中的印象是這麼好,每一個角色也是不同,我沒可能把上一次的做法放在下一次。」

在演藝路上不斷學習的他,道出心願:「希望將來可令父母盡快退休,所以現時就需更加努力!」

