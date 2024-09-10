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KO失眠｜長者易陷「失眠+情緒病」惡性循環　治療需具針對性勿倚賴安眠藥

醫健人物

發布時間： 1 小時前

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睡眠問題在長者身上頗為普遍，例如早醒、睡得少或難以入眠等。若情況持續，可能會對他們構成壓力，加上不少長者並不習慣與他人分享感受，負面情緒日積月累之下，有可能誘發抑鬱症。有老人科專科醫生指出，治療這類「失眠+情緒病」的長者個案時，應以減少使用安眠藥為大前提，現時亦有針對性的藥物，助他們及早走出「睡眠差、心情差」的惡性循環。

年屆80的張伯伯（化名）半年前開始性情大變，除了沒有動力處理日常大小事務，也變得容易發脾氣，家人擔心他患上認知障礙症，於是安排他入院接受檢查，怎料情況更差，出院後甚至持續失眠，心情也未有轉好。原來，張伯伯在留院期間，眼見隔鄰病床的長者身體非常虛弱，子女也相繼移民，擔心自己日後會步其後塵，鬱鬱不歡之下，負面情緒「爆煲」，連帶睡眠也受到影響。

長者失眠 不宜依賴安眠藥

老人科專科任展鵬醫生指出，長者較少主動向家人分享內心所想，既怕麻煩，也怕因求診而增加經濟負擔，結果令負面情緒持續累積，這些精神壓力繼而導致失眠，在兩者相互作用之下，患上抑鬱症及焦慮症的風險也較一般人高。

部份長者以為早醒、睡得少是年紀增長的正常狀況，但任醫生指，他們應留意這些狀況有否持續，例如一星期出現三次或以上、並維持多於三個月，或因此令日常生活及社交受影響，便應及早正視︰「睡眠有助於腦部新陳代謝，在睡覺時會清除腦部積聚之廢物。假如持續失眠，會令人難以集中精神、判斷力差，並可能增加患上認知障礙症風險。」

很多失眠患者會選擇服用安眠藥，對長者而言又是否合適呢？任醫生認為，現時市面上有不同種類的安眠藥，副作用不一，擔心患者服用後會感到頭暈而在晚間跌倒骨折，劑量過多更會導致上癮甚或中毒，所以應要經醫生處方用藥，切勿自行胡亂服用。然而，針對長者的失眠問題，應該找出是生理或是心理原因所致，安眠藥只能解決短暫問題。

個人化方案 同時處理睡眠與情緒困擾

要找出長者失眠背後原因，臨床問症只是醫生採取的第一步，此法有助了解患者的生活背景，必要時還需要接受其他檢查，用以排除其他致病原因。治療上，任醫生建議可以透過調整睡眠環境及生活習慣，逐步改善睡眠質素，如果診斷出失眠伴隨著負面情緒，就要按長者身體狀況制定藥物方案。

「不少長者同時患其他慢性疾病，主診醫生在處方藥物時，應盡可能減少所需服用的藥物種類，減低病人所需承受的藥物副作用，並增加他們的用藥的依從性。假如患者同時受失眠及情緒病困擾，醫生可考慮處方調節褪黑色素受體的藥物，用作減少抑鬱徵狀，同時亦有助處理睡眠問題，減少對安眠藥的依賴；我們亦建議長者定期覆診，以監察病情進度。」任醫生說。

任醫生補充，假如長者平日較難入眠，應避免強迫自己停留在床上，不妨起身放鬆心情，例如聽音樂、閱讀及靜觀等，否則在床上輾轉反側，胡思亂想，反而另睡眠質素更差。

備注：任展鵬醫生提醒，治療失眠及情緒病有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

老人科專科 任展鵬醫生

撰文 : 任展鵬 老人科專科醫生

欄名 : 健康專家專欄

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