港女野人奇異記丨港女征服《魔戒》末日火山行到斷棍　何泳芍：有一齊去堅持嘅感覺

TVB真人騷節目《港女野人奇異記》近日播映中，四位港姐出身的美女陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）再接再厲放下身段接受大挑戰！

今晚（9月9日）起一連兩晚，4名港女野人將會踏足新西蘭Mt. Ngauruhoe登山路徑，即是電影《魔戒》（The Lord of the Rings）中的末日火山（Mount Doom），需時6至8小時完成，達到5星中的4星難度。

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Honey有感而發

臨出發前一晚，她們專誠透過視像通訊，向遠在香港的山野達人曾令達（達達Sir）求教。

他提醒各人末日火山路徑是上山容易落山難，他表示︰「小心碎石路最好帶手套同搽防曬。」他又提醒因為高度落差大，一日內會經歷4季溫差，要特別做好保暖準備。

當中一段路段靠在懸崖邊，她們亦要特別小心，甚至不敢往下望。到達其中一個check point Emerald Lake時，Nicole被眼前美景感動到眼濕濕。

Honey亦有感而發說︰「有睇嗰套電影幾次，但每一次睇都瞓着覺。但今日嚟到發覺如果鍾意套電影嘅人一定要嚟，因為嗰景好神聖，有一齊去探險、堅持嘅感覺。」

落山時發生小插曲，Jessica的行山杖經不起考驗折斷，最後她們花了接近12小時，趕在天黑前完成行程。

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