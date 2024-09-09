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欺詐｜前食環外判商經理承認欺詐下屬薪金共3.8萬　下周五判刑

社會

發布時間： 38 分鐘前

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（資料圖片）

廉政公署早前落案起訴食環署外判清潔服務承辦商一名前經理，控告他欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近2年間交出薪金差額共逾38,000元。被告今日（9日）在觀塘裁判法院承認控罪。
　　 
蔡偉康，50歲，耀發環境服務有限公司（耀發）前合約經理，承認三項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。裁判官劉淑嫻下令被告須向涉案三名清潔工人賠償共逾38,000元，即相等於被告在本案所詐騙的金額總和，並將案件押後至下周五（20日）判刑，以待索取被告的背景及社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。
　　 
案情透露，被告案發時為食環署外判清潔承辦商耀發的合約經理，負責監督該公司派駐西貢區的管工及清潔工人，並處理相關招聘及僱傭合約事宜。
　　 
本案於2020年8月至2022年7月期間發生，被告在未獲耀發授權下，向三名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該三名清潔工人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，詐騙三人向他歸還部分薪金，金額共逾38,000元。
　　 
廉署早前就有關工人的薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該三名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告向三人訛稱他們只以日薪420元或450元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從三人騙取的薪金退還給耀發。　　 

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