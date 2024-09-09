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鄭中基事件丨余思敏「潛水」逾一個月現身　憔悴出席劉明軒生日飯局

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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余思敏為昔日有線同事劉明軒慶生。

鄭中基（Ronald）在8月3日發文表示與合作10年的經理人何慶湘終止合作，當中更指何慶湘「工作及道德操守有問題」，以及他因情緒問題，完成演唱會後暫停休息引起網民討論。

至於Ronald太太余思敏（Sammie）一直「潛水」，沒有露面。直到今日（9月9日），昔日「有線之花」劉明軒在個人社交平台上載慶祝生日飯局照片，當中包括當年有線「娛樂新聞報導」好姊妹鄭文及余思敏。

從相中所見，余思敏甚為憔悴，沒有昔日光彩，在此時她仍為劉明軒慶生，可說夠姊妹情。

鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般

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鄭中基事件丨余思敏發文有玄機

其實在鄭中基指何慶湘「工作及道德操守有問題」前，余思敏已在IG以限時動態發文，並tag老公鄭中基、湘姐、工作人員Stephanie、機動電視台：「Good morning HK. Something big are coming...want to see？」帖文已令人感覺是作出最後警告，似是有大事觸碰了余思敏的底線！

至於余思敏在IG最後帖文是在8月3日發出，帖文沒有寫字，只得一張似是影地毯的相片，於是有網民「神探」上身留言問：「一定關張地毯事~~係咪有VIDEO」，又有網民指紅毯上有精液，更有不少網民猜測余思敏是捉姦在床，然後拍下事發酒店房的地毯。

網民在討論區不斷推測事件，有人更直接發帖指出該款地毯是與北角某酒店同款，而該酒店正正在機動娛樂有限公司附近，網民寫道：「係醉咗嘅情況下，行唔行到去酒店開房休息呢？」不過余思敏一直沒有回應。

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