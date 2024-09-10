補鈣食物｜補鈣唔一定要飲奶？　營養師揭1甜品含鈣量是豆漿25倍

▲ 台灣有營養師指出，有1種傳統甜品的含鈣量是牛奶的3倍及豆漿的25倍，對補鈣有一定幫助。

【鈣質／補鈣／補鈣食物／含鈣量／豆腐花／牛奶／豆漿】提起補鈣，不少人可能會想到喝牛奶或攝取乳製品，台灣有營養師就指出，有一種傳統甜品每100克的含鈣量是牛奶的3倍，甚至是豆漿的25倍，不過就需要視乎有否使用一種特定材料，提醒市民挑選時可多加留意。

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台灣營養師楊哲雄早前在Facebook專頁「好食課」發文，拆解傳統豆腐花和便利店售賣的豆腐花之間有何分別。他指出，兩者的主要原料都是豆漿，但使用的凝固劑則有所不同。傳統豆腐花使用鹽滷或食用石膏（硫酸鈣）來讓豆漿凝固，導致口感偏硬，更有部分豆腐花會加入木薯粉、番薯粉等澱粉，令質感更加綿密細緻；而便利店豆腐花則是使用魚膠、洋菜粉、布丁粉等作為凝固劑，口感會跟布丁或啫喱比較相似，相對較為軟嫩，部分產品甚至會加入鮮奶、奶粉或雞蛋等原料，讓味道更加豐富，不過素食者就需要注意，裡面是否含有雞蛋或牛乳等動物性成分。

補鈣食物｜1種豆腐花含鈣量為豆漿25倍

既然是豆製品，那麼吃豆腐花又能否補鈣？楊哲雄就表示只有傳統豆腐花可以，且必須是使用石膏作凝固劑才有相應的效果。他解釋，由於傳統豆腐花使用食用石膏，亦即硫酸鈣，因此每100克豆腐花就會有300毫克鈣質，含量為牛奶的3倍，更是豆漿的25倍。至於便利店售賣的豆腐花，因為並非使用硫酸鈣，所以其鈣含量與嫩豆腐及豆漿相近，每100克大約只有12毫克的鈣質，對補鈣並無顯著幫助。

鈣質保持骨骼強健，不少人透過飲食補鈣防止流失。台灣有營養師指出，傳統豆腐花使用硫酸鈣，令到豆漿凝固，每100克傳統豆腐花即有300毫克鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍，便利店售賣的豆腐花並非用硫酸鈣，所以鈣含量會和嫩豆腐及豆漿差不多，每100克只有大約12毫克鈣質，提醒市民可以食得更健康。

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同場加映：19種高鈣食物

台灣營養師余朱青曾分享指，成人或長輩如果鈣質攝取不足，身體就會從骨頭中抽出鈣質來維持一般的日常功能，就容易發生骨質疏鬆問題。故此，推薦以下19種高鈣食物，當中不乏非動物性鈣質來源食物，也可給素食或乳糖不耐症人士有更多選擇：

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骨質疏鬆8大高危人士

患有骨質疏鬆人士容易出現骨折。根據衞生署指出，骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。以下綜合8大高危人士容易患上骨質疏鬆：

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