行李須知︱女子在飛機上塗腳甲油惹熱議　資深空姐揭1件物品絕不能託運恐釀空難

▲ 資深空姐揭打火機絕不能託運，否則恐釀成空難。

【空姐／飛機／手提行李／手提行李限制／託運行李】四姊傳了一張圖片給我。她在飛機上，鄰座女乘客拿出幾枝指甲油放在摺桌上，全神貫注地塗指甲和腳甲。「乘客可以攜帶指甲油上機嗎？指甲油是易燃物品，我一直以為是違禁品啊！」

指甲油、噴髮膠、香體劑、香水、古龍水以及非放射性藥物包括氣霧劑，一般都可放在手提行李及託運行李，但要留意攜帶總淨量和每件的容量限制。有些航空公司規定每人不得攜帶超過兩公斤或兩升，每件物品不得超過半公斤或半升。即使乘客可以攜帶上述用品，但大前提是不能對其他乘客構成滋擾或影響飛行安全。指甲油的氣味濃烈，不宜在密封的環境如機艙中打開使用。空姐見狀或收到乘客投訴，會勸喻指甲油物主馬上停止塗指甲油。

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另一近年常見的物品是電子煙。電子煙能放進託運行李嗎？

任何類型的電子煙，必須放置在適當的盒子中，隨身攜帶或放在手提行李中，嚴禁放在託運行李。在飛機上的任何時間，乘客都不能使用電子煙，亦不可為電子煙充電。如帶備電子煙的備用電池，每個電池都要放入原包裝、塑膠袋、單獨的保護套中，或以膠帶將電池絕緣。煙民乘客每人限隨身攜帶一小盒火柴或一個常規打火機。火柴和任何品種的打火機萬萬不能放在託運行李中，飛行中貨倉起火的話，可以構成極度嚴重的空難。

其實當大家提問：「我能否攜帶××上機？」「我能把××放在託運行李中？」，請先考慮這些東西會否影響飛行安全？會不會為其他乘客帶來不安或滋擾？

即使到埗後趕着以最美玉手摟抱愛郎，也請留待下機後，在機場找個角落為指甲／腳甲扮靚。

全文刊於《經濟日報》，原題為「眾目睽睽塗腳甲」

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