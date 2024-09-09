年老悲歌︱寂寞何伯找初戀獲同情　港爸：我哋後生當然會笑

▲ 港男用另一角度去看何伯，竟同情起對方！

到今時今日，我仍然討論「何伯何太」，似乎有點過時，朋友都勸我別寫了。但我一意孤行，因為當全城鬧爆二人時，我竟然聽到同情何伯的非主流意見，聽罷又竟然覺得有點道理。

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話說我上健身堂時，小休期間跟年輕我幾歲，已有家室及兩名兒子的男教練聊起「何伯何太」。原以為大家說說笑便算，誰料教練突然嚴肅，很語重心長地說出另一觀點：「我哋而家後生，當然會笑「『何生』。但當我老咗，老伴又走咗，子女少理我，每日過得寂寞時，突然有個年輕女人煲湯俾我飲，我可能都會好冧㗎喎，好有初戀感覺！」

有些人或會認為，有這種想法的男人，一定很咸濕、腦袋生在下體、幾十歲人還想著初戀云云，但我反而覺得很合乎人生哲理，因為每件事情都有不同面向，塘邊鶴永遠看似清醒，站在高地看單面情節，而往往忽視當事人的面向。或許有些人明白當事人的想法，但因為站在大多數一方，會得到流量密碼而選擇漠視。

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情況有如我朋友的長輩，看新聞報道騙案情節時，一定說那些人很蠢很蠢，騙徒假扮受騙人兒子，但怎會認不到兒子的聲音？怎會碰巧遇上車禍急需要錢？怎會把錢交予陌生人？還落閘補一句：「如果係我，一定唔會上當！」但有一天，騙徒終於打電話找上該長輩，聲音很焦急又慌張地說：「媽！救我呀！我俾人打劫急需要錢呀！」長輩聽到自己親愛的「兒子」出事時雙腳發軟，「兒子」九代單傳不能出事，於是急忙籌錢「救人」，幸得家傭姐姐見長輩行為有異，立刻給朋友通風報信，才識破事件，免招一劫。

所以，當大家閱讀「何伯何太」或任何騙案細節時，應把握我們仍然頭腦清晰時，設身處地了解當事人心態，為自己打好底。萬一有不速之客找上門時，大腦記憶中有該面向，潛意識便懂防禦。一味站在高地恥笑別人，自以為自己好勁的人，往往出事。

說回教練，當我讚他除了大隻，還懂多角度思考時，他又擲下一句至理名言：「叻人經常笑人被人呃，但被騙的不乏叻人。」有道理也！

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