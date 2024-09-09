颱風魔羯襲港益《東張西望》《愛．回家》收視破今年紀錄　《法證先鋒VI》膺兩線劇集之冠

▲ 《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》

颱風魔羯上周襲港，天文台於周四（9月5日）傍晚高懸8號風球，廣大觀眾留家避風及關注天文台發出最新風暴消息，翡翠台晚上黃金時段觀眾飆升，各節目收視全面上升，多個節目更打破今年收視紀錄，其中《東張西望》成各節目收視之冠，取得跨平台直播收視最高30.5點，觀眾接近200萬。

無綫公布上周（2日至8日）收視， 根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，打風日收視顯著上升。資訊節目《東張西望》最高收視30.5點(198萬觀眾），升8.2點，高踞上周收視榜首。

劇集方面，處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視27.4點（178萬觀眾）破今年收視紀錄，升7.2點；黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼等主演劇集《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》最高收視25.6點（166萬觀眾）為今年兩線劇集收視之冠，升4.3點。

而外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》最高收視18.9點（123萬觀眾），升1.5點。

另外，《2024香港小姐 女．遊記》最高收視12.4點（80萬觀眾），升1點。

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▲ 《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》

《中年好聲音3》升1.8點

至於周六晚《相約澳門「京」艷之旅》最高收視17.4點（113萬觀眾），升0.8點；接住播出古天樂、梁家輝主演電影《追龍II︰賊王》最高收視15.6點（102萬觀眾），升2.7點。

周日晚播出《中年好聲音3之決戰新馬》最高收視20點（130萬觀眾），升1.8點； 特備節目《荃頌荃盛》回顧阿姐多年經典作品，最高收視15.5點（101萬觀眾），升0.8點。

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