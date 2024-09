港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】

2019年港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)雖然與富二代男友Jordan拍拖,不過男方十分大方,沒有阻女友騷好身段。

而一向喜歡影靚相的黃嘉雯最近飛往歐洲度假,不停在意大利及西班牙等地的靚景點打卡外,而且更換上不同服裝有如花生騷,加上黃嘉雯曲線玲瓏體態,靚人靚照十分益眼。

在昨日(9月8日),黃嘉雯更加在社交平台大派凍利,她寫道:

Some summer photos you need to post before the mid-autumn festival 🤭😎🌴🪨👙

#summervibes #mallorca #island #beach #spain