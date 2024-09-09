港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】

▲ 港姐冠軍黃嘉雯在西班牙海灘泳裝上陣派福利。

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）雖然與富二代男友Jordan拍拖，不過男方十分大方，沒有阻女友騷好身段。

而一向喜歡影靚相的黃嘉雯最近飛往歐洲度假，不停在意大利及西班牙等地的靚景點打卡外，而且更換上不同服裝有如花生騷，加上黃嘉雯曲線玲瓏體態，靚人靚照十分益眼。

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」 穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

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在昨日（9月8日），黃嘉雯更加在社交平台大派凍利，她寫道：

Some summer photos you need to post before the mid-autumn festival 🤭😎🌴🪨👙

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然後上載新一輯在西班牙海邊影的靚相，身穿紅色比堅尼的她在鏡頭面前狂擺靚pose，多角度大騷完美身段，加上比堅尼胸口「中門大開」的設計，火辣程度直線上升，令一眾網民大讚外，連同騷宅男女神的阮嘉敏也打上3個流口水的emoji！

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更多黃嘉雯靚相：

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