  • 28°C
香港時間：202499日 (一) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港姐冠軍丨黃嘉雯西班牙海灘大解放　泳衣「中門大開」騷驕人身段派福利【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

港姐冠軍黃嘉雯在西班牙海灘泳裝上陣派福利。

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）雖然與富二代男友Jordan拍拖，不過男方十分大方，沒有阻女友騷好身段。

而一向喜歡影靚相的黃嘉雯最近飛往歐洲度假，不停在意大利及西班牙等地的靚景點打卡外，而且更換上不同服裝有如花生騷，加上黃嘉雯曲線玲瓏體態，靚人靚照十分益眼。

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

點擊圖片放大
+31
+30

 

在昨日（9月8日），黃嘉雯更加在社交平台大派凍利，她寫道：

Some summer photos you need to post before the mid-autumn festival 🤭😎🌴🪨👙
#summervibes #mallorca #island #beach #spain

然後上載新一輯在西班牙海邊影的靚相，身穿紅色比堅尼的她在鏡頭面前狂擺靚pose，多角度大騷完美身段，加上比堅尼胸口「中門大開」的設計，火辣程度直線上升，令一眾網民大讚外，連同騷宅男女神的阮嘉敏也打上3個流口水的emoji！

點擊圖片放大
+14
+13

更多黃嘉雯靚相：

點擊圖片放大
+11
+10

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
開學日｜Ben Sir x 港大3尖子開Live「教學生開學」 分享減壓妙法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
14:08 2024/08/22
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
14:06 2024/08/23
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
12:13 2024/08/26
宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】
19:18 2024/08/11
宅男女神丨李蘢怡轉行多年身材零走樣　41歲Tiffany散發女人味【多圖】

你可能感興趣

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
20:32 2024/07/16
香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
14:08 2024/08/22
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
20:11 2024/08/29
法證先鋒VI丨阮嘉敏低胸緊身短裙仙氣爆燈　長腿女神派福利分享護腿心得【多圖】
黃嘉雯 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 香港小姐

最高瀏覽

傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡
MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡
急症室最長等候時間（09月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間16:05）
64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發
64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發
遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」
遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」