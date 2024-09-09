教師操守｜女學生疑遭男教師性侵　校方交警方處理證不涉刑事成份

▲ 警方東九龍總區虐兒案件調查組於去年5月12日接獲社署轉介有關個案。（資料圖片）

將軍澳區一間中學近日傳出有男教師涉嫌在家中性侵16歲女學生，事主在網上發文轉述警方曾指「告唔入」。被指涉事的中學今日（9日）回覆傳媒證實，在去年5月知悉相關懷疑的事件，已即時跟進及交由警方處理；警方則回覆證實於去年5月接獲轉介個案，指經調查後案件不涉及刑事成份，列作「求警調查」。

被指涉事的中學回覆傳媒查詢時證實，於去年5月11日知悉相關懷疑的事件，並即時與家長及學生跟進，當時已將事件交由警方處理，據校方了解，警方經調查後，因證據不足而未有作出任何起訴。

該校續指，已就懷疑事件完成調查及已向教育局提交報告，其後應教育局的處理再補充相關資料，據校方了解，當局現正跟進事件，因事件仍在調查當中及為保障個人私穩，學校現階段不宜提供個案詳情及相關人士的個人資料。

警方今回覆本報表示，警方東九龍總區虐兒案件調查組於去年5月12日接獲社署轉介有關個案，指一名當時16歲的女學生懷疑被一名學校男職員非禮，經調查後，案件不涉及刑事成份，列作「求警調查」。

教育局日前表示，涉事學校已向局方提交報告，局方正跟進事件，若發現有教師違反專業操守，嚴重會取消其教師註冊資格（俗稱釘牌）。

一名女學生近日在網上社交平台Threads發文，根據她上載當時撰寫的文字紀錄，指事發於前年12月，事主已屆16歲。她在一次學校活動結束後，應邀登上男教師座駕離校共進午膳，其後提出到男教師家中休息，期間在男教師家中床上獨自睡覺期間，被人用手觸摸私處，其後再被人用下體摩擦私處，女生稱當時不知如何反抗，直至對方停手後離開。

女生在帖文表明事件出於她不懂保護自己，她過去亦獲得不同社工關心，惟事件距今逾1年半仍未能放下，並提到涉事男教師仍在她的母校任教，故希望發文喚起社會大眾關注教師專業操守問題，並提醒女生懂得保護自己。

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