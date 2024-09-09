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待人接物｜約人遲遲唔覆機超自私　細數3類人最乞人憎必屬黑名單

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撰文： 利嘉敏

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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約人遲遲唔覆機超自私，細數3個乞人憎行為一定絕交。

要別人等待，是極不考慮別人的行為。說白一點，即使未到自私，也屬自我。此處不是指約人見面遲少少，而是指hold住別人安排／計劃／檔期又遲遲不作實。全世界恍似只圍繞着他運行一樣，人家的時間好像就為服務他一個而活。幾個例子：

一、大班人約食飯，唯獨有人遲遲不覆，模稜兩可，要全世界等他一個，到真的要落訂確認人頭的日子，再問，他就拋出一句「嚟到就嚟」。這類人自私到極，試過一次，必扔進「不會再叫」之黑名單。

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二、有些人約人十分奇特，語氣誠意十足地問人：「你下周哪日有空？想約你談一件事。」如實說出空檔日子後，對方就說：「好的，你先mark低。」然後，竟毫無下文。人家已預留時間，你卻無尾飛砣，不交代又不作聲，甚至認為「唔出聲咪即係嗰日唔得囉」，喂，主動約人的是你，如此待人接物，只會促使他人從此將你列入the least priority（最低考慮）級別。有些人，是自己一手造成把自己變成別人眼中不想再去應酬的那個。

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三、接受集團邀請看他們的新搞作，說是融合了ESG概念云云，答應了參觀，問聯絡人究竟要參觀的地方在哪，不覆，足足一星期內問了四次，仍不知要去邊和看甚麼。明天就是了，究竟去邊呢？其實已不想去了，但答應了就盡人事問問，於是再留言問多次，聯絡人看了仍沒反應，等到下午六時，仁至義盡，很平靜地寫了一小段話給對方，大意是：「閣下作為代表，如此行為已令別人對貴集團的觀感大打折扣，談甚麼ESG願景其實都枉然，因為分已扣，明天我不會出席了。」奇怪的是，對方看了瞬即聯絡（原來反應可以很快的），非常希望我出席云云。這集團請了個如此無嚟搭霎的豬隊友，會去先傻。

遇到上述沒有考慮別人的人，試過一次、永無下次，因為我們的時間同樣寶貴，應該跟着自己而非他人的節奏走，無謂在爛人爛事上糾纏或糾結，遇上這些人，同樣原則對付：睬你都傻，統統不了。

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