  • 28°C
香港時間：202499日 (一) 22:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校園欺凌｜7名初中生涉嫌勒索同學被捕　共涉款逾3萬元

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

教育局稱，已要求涉案學校適時交報告。（資料圖片）

7名年僅12至13歲的中學生涉嫌勒索1名同學，被警方拘捕。據了解，事件由受害人母親揭發後報警，涉案多名中學生與受害人是同班同學，有人涉嫌勒索受害人交出現金或增值遊戲點數，受害人交出現金和遊戲積分價值合共涉款37,900元。教育局回覆表示，涉案學校已啟動危機處理小組處理事件，並須適時向教育局提交報告。

據受害人母親向傳媒表示，其梁姓兒子於去年9月升中一，入讀屯門區一間中學，直至今年5月8日發現兒子存錢袋內的3萬多元現金不翼而飛，她透過檢查兒子的手機對話紀錄，始發現有多名同班男同學以上傳兒子的照片至班級群組作為要脅，要求其兒子付錢或增值遊戲點數，其兒子亦曾因擔心被同學告發在課堂上偷吃零食等，而主動提出付錢解決問題等，每次涉款數十元至數千元不等。

梁母又指，消失的3萬多元是兒子自小積蓄，對於兒子疑遭同學欺凌感心痛，並指兒子近期日漸消瘦、脫髮及出現大量頭皮屑的問題，是於校內承受壓力所引致。

據報梁母在去年5月9日報警後，她以安全為由拒絕讓兒子回校上課，改為安排他在家自學，並辭工照顧兒子；梁母亦有向教育局求助，並於6月致函特首辦指事件仍未解決，另向7間中學申請轉校不果，不知如何安排兒子上學。

警方今（9日）回覆表示，屯門警區於5月9日接獲1名46歲本地女子報案，指其13歲兒子於屯門區一所中學內，被數名男童勒索約3萬元，案件交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進。 警方經調查後，已於6月28日拘捕7名12至13歲本地男童，涉嫌「勒索」，所有被捕人獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。 

教育局今回覆表示非常關注有關事件，得悉後已即時向學校了解，要求學校嚴肅跟進事件，並向教育局適時呈交報告。教育局稱，據悉學校已啟動危機處理小組處理事件，並為有需要的學生提供適切輔導，以及聯絡家長作出跟進，教育局會繼續與學校及家長保持聯繫提供意見及支援。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

教師操守｜女學生Threads自揭16歲曾遭男教師性侵　教育局介入指學校已交報告
21:00 2024/09/08
教師操守｜女學生Threads自揭16歲曾遭男教師性侵　教育局介入指學校已交報告
教師操守｜女學生疑遭男教師性侵　校方交警方處理證不涉刑事成份
今日 19:53
教師操守｜女學生疑遭男教師性侵　校方交警方處理證不涉刑事成份
開學日｜蔡若蓮：已向缺課逾2年學生家長發6次勸籲信　料更多學校參與4Rs精神健康約章
11:05 2024/09/02
開學日｜蔡若蓮：已向缺課逾2年學生家長發6次勸籲信　料更多學校參與4Rs精神健康約章
虛假學歷｜涉向中大交假成績表　23歲女大學生被控使用虛假文書11月再訊
今日 17:24
虛假學歷｜涉向中大交假成績表　23歲女大學生被控使用虛假文書11月再訊
愛國主義｜小組發布主題曲《我們的家》　李慧琼：希望學校推廣教導學生唱
15:21 2024/09/03
愛國主義｜小組發布主題曲《我們的家》　李慧琼：希望學校推廣教導學生唱

你可能感興趣

教師操守｜女學生Threads自揭16歲曾遭男教師性侵　教育局介入指學校已交報告
21:00 2024/09/08
教師操守｜女學生Threads自揭16歲曾遭男教師性侵　教育局介入指學校已交報告
教師操守｜女學生疑遭男教師性侵　校方交警方處理證不涉刑事成份
今日 19:53
教師操守｜女學生疑遭男教師性侵　校方交警方處理證不涉刑事成份
開學日｜蔡若蓮：已向缺課逾2年學生家長發6次勸籲信　料更多學校參與4Rs精神健康約章
11:05 2024/09/02
開學日｜蔡若蓮：已向缺課逾2年學生家長發6次勸籲信　料更多學校參與4Rs精神健康約章
勒索 校園欺凌 罪案 電玩手遊 屯門區 壓力 遊戲 特首辦 輔導 學校

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
傳統神校︱金牌監製錢國偉癌逝遺孀獨力養家　愛女爭氣升小考入九龍塘百年神校
MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡
MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡
急症室最長等候時間（09月09日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月09日 時間16:05）
64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發
64歲洪朝豐突以《再會了》為題發文令人憂心　兩歷癌症割舌保命60歲出櫃：重頭出發
遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」
遇溺｜27歲健身網紅　戶外游泳意外溺亡　生前最後影片驚現「兩個字」