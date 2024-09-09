校園欺凌｜7名初中生涉嫌勒索同學被捕　共涉款逾3萬元

▲ 教育局稱，已要求涉案學校適時交報告。（資料圖片）

7名年僅12至13歲的中學生涉嫌勒索1名同學，被警方拘捕。據了解，事件由受害人母親揭發後報警，涉案多名中學生與受害人是同班同學，有人涉嫌勒索受害人交出現金或增值遊戲點數，受害人交出現金和遊戲積分價值合共涉款37,900元。教育局回覆表示，涉案學校已啟動危機處理小組處理事件，並須適時向教育局提交報告。

據受害人母親向傳媒表示，其梁姓兒子於去年9月升中一，入讀屯門區一間中學，直至今年5月8日發現兒子存錢袋內的3萬多元現金不翼而飛，她透過檢查兒子的手機對話紀錄，始發現有多名同班男同學以上傳兒子的照片至班級群組作為要脅，要求其兒子付錢或增值遊戲點數，其兒子亦曾因擔心被同學告發在課堂上偷吃零食等，而主動提出付錢解決問題等，每次涉款數十元至數千元不等。

梁母又指，消失的3萬多元是兒子自小積蓄，對於兒子疑遭同學欺凌感心痛，並指兒子近期日漸消瘦、脫髮及出現大量頭皮屑的問題，是於校內承受壓力所引致。

據報梁母在去年5月9日報警後，她以安全為由拒絕讓兒子回校上課，改為安排他在家自學，並辭工照顧兒子；梁母亦有向教育局求助，並於6月致函特首辦指事件仍未解決，另向7間中學申請轉校不果，不知如何安排兒子上學。

警方今（9日）回覆表示，屯門警區於5月9日接獲1名46歲本地女子報案，指其13歲兒子於屯門區一所中學內，被數名男童勒索約3萬元，案件交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進。 警方經調查後，已於6月28日拘捕7名12至13歲本地男童，涉嫌「勒索」，所有被捕人獲准保釋候查，須於下月上旬向警方報到。

教育局今回覆表示非常關注有關事件，得悉後已即時向學校了解，要求學校嚴肅跟進事件，並向教育局適時呈交報告。教育局稱，據悉學校已啟動危機處理小組處理事件，並為有需要的學生提供適切輔導，以及聯絡家長作出跟進，教育局會繼續與學校及家長保持聯繫提供意見及支援。

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