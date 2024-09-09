施政報告｜私人工程數目減少　工程師學會促政府大力發展基建

▲ 香港工程師學會會長馬紹祥（右三）、副會長梁國堯（右二）、前任會長卜國明（左三）、執行委員會委員方偉文（左二）、執行委員會委員陸偉霖（右一）及秘書長薛永恒（左一）。（梁薾心攝）

本港樓市回落，私人工程數目減少。香港工程師學會新任會長馬紹祥今日（9日）指，工程數目在經濟周期中有「小小下調」，惟不會影響長遠需要，本港未來5年仍缺少3,000名工程師。學會亦就政府下月發表的《施政報告》提出建議，包括利用私人市場釋放的生產力，大力發展基建、土地和公營房屋，調節經濟同時增加就業。

香港工程師學會今年6月領導層換屆，由發展局前局長馬紹祥出任第50屆會長。馬紹祥今日在傳媒茶敘指，據建造業議會去年進行的人力預測，本港未來5年仍缺少3,000名工程師，特別是結構、環境、電機、土力及土木專業，故學會將繼續與教育局合辦「一校一工程師」等計劃，自小培養下一代對工程的興趣；又將到中學及高等院校推廣；明年亦會再辦「全港工程師嘉年華」吸引新血入行。

他續指，將持續舉辦交流團、擴大與海內外專業組織的互認協議等，加強學會作為全球工程業界樞紐的地位，以發揮本港「超級聯繫人」和「超級增值人」優勢，促進內地與國際工程界的交流和合作。

對近期私人市場工程量下跌，馬紹祥稱，本港基建和建築工程量在過去多年都維持相當高水平，認為在經濟周期中有「小小下調」，不會影響長遠需要；又稱基建屬長遠投資，不能只看短時間的經濟周期。他相信政府未來會繼續投放資源改善基建、開拓土地，「香港是很密集的城市，人口亦繼續增加，對基建或建築都有需求。」就發展局不批出新一輪建造業外勞配額，他則說輸入勞工政策靈活、審時度勢，會按不同時間的需要調節。

香港工程師學會前會長卜國明表示，私人工程減少是經濟周期使然，主要涉建築工程，因經濟不景樓宇賣不出，發展商自然延遲興建新樓。雖然沒有水晶球不知此周期何時完結，但相信業界亦懂得走位，那裏有工程便去那裏。他建議政府趁機利用私人市場釋放的生產力，大力開發基建、土地和公營房屋，調節經濟同時增加就業。另他提到兩年前有不少工程師移民，但自去年起相關情況已減少，今年更留意到有部分人回流。

此外，學會就《施政報告》在7大範疇提出建議，包括檢視賣地條款，例如減少要求小型項目提供公營設施，令業界更易進行土地開發；優先展開早前推遲的交椅洲填海工程，為本港建立土地庫等。

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記者：梁薾心