輸入外勞︱聯合醫院擴建工程外勞抗議被徵收額外費用　醫管局：高度關注

▲ 聯合醫院擴建工程涉外勞勞資糾紛。（香港建造業總工會fb圖片）

聯合醫院擴建工程有外勞於地盤外抗議，遭管理公司額外收取費用，如水電費、衛生費等。醫管局表示高度關注事件。

香港建造業總工會指，30多名從事坭水、7月中來港工作的聯合醫院擴建工程外勞，投訴管理公司除向他們徵收中介服務費外，更巧立名目向他們收不同費用，如服務費、水電費、車費、衛生費，每月約6,000元，加上大判欠薪至少1個月，導致工友不滿，今早於地盤門外進行抗議。

工會已派員協助調停，期間管理公司一度表示會解僱全部「鬧事」工友，部份外勞工友受到脅迫而妥協，有部份則仍堅持。工會稱密切關注事件，現與涉事外勞、管理公司、大判進行斡旋，期望糾紛得以合理方式解決，其中大判已補發欠薪。工會呼籲政府有關部門應積極介入調查是否有違法行為，工會亦會密切關注投訴工友有否被秋後算帳。

醫管局促總承建商盡快與分判商處理糾紛

醫管局發言人表示，今日得悉承辦基督教聯合醫院擴建工程的總承建商，轄下僱用的分判商牽涉建造業輸入勞工的勞資糾紛。局方高度關注事件，並已立即責成總承建商必須盡快與分判商妥善處理有關勞資糾紛，確保分判商按照勞工合約解決事件，保障涉事工人權益。

總承建商已就事件向勞工處報告，並會與勞工處就處理事件保持溝通。醫管局亦已要求總承建商詳細調查事件後，盡快向醫管局提交報告，並確保基督教聯合醫院的擴建工程不受事件影響。

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