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網購電商｜首屆香港好物節錄逾9,000萬瀏覽人次　貿發局正籌辦下屆好物節

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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財政司司長陳茂波早前為「香港好物節」拍宣傳片。（貿發局提供截圖）

貿易發展局於上月舉辦首屆「香港好物節」，相關電商平台話題頁及官網合共錄得逾9,000萬瀏覽人次，貿發局正積極準備下屆香港好物節，為更多港商進軍內地電商平台作好準備。

橫跨整個8月的「香港好物節」，由財政司司長陳茂波及各界明星領頭宣傳，亦有人氣主播、網紅達人等為活動宣傳站台，通過小紅書、抖音、淘寶及京東等不同渠道投放廣告，吸引目標消費群關注並瀏覽官網，再引流至港商網店。

貿發局指消費者反應熱烈，「香港好物節」話題單在小紅書平台上錄得超過1,000萬次曝光。同時邀請30多位內地知名主播，如李佳琦、陳潔kiki在內地大型電商平台，為60多個品牌舉行超過30場直播帶貨，用不同方式「高效種草」，加大推廣力度提升品牌知名度。

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經營盞記賣燕窩海味的君政國際有限公司負責人盧少卿說：「今次貿發局介紹的，是頂級的主播。」包括在天貓、抖音舉行的6場主播活動，「有兩場在天貓的直播做得非常好，錄得30萬人民幣的收入，銷售成績讓我喜出望外」。

同樣取得好成績的，有賣巨浪大切薯片等食品的僑豐行有限公司，行政總裁黃偉鴻博士表示，公司過去一直在京東出售貨品，到了8月參加「香港好物節」，「比較1至7月平均訂單數字，8月訂單增加了135倍。」，反映「香港好物節」期間的宣傳活動非常成功。他希望好物節可以再次舉辦，延續活動氣勢。

他亦鼓勵其他中小企業發展內地電商市場時，不妨參加「香港好物節」以獲取經驗。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，樂見首屆香港好物節反應熱烈，政府會繼續透過不同政策支援中小企業，例如「中小企業市場推廣基金」及「電商易」等鼓勵他們升級轉型，開拓電商業務，推動多元和新質生產力發展。

貿發局助理總裁梁國浩指，首屆香港好物節不僅為香港企業提供一個實戰的舞台，讓他們在真實市場環境中掌握電商經營之道，更大大提升品牌知名度，為他們未來在內地電商領域的發展奠定堅實的基礎，今次活動期間局方收到不少中小企業表示有意繼續參與，可見香港中小企業對電商市場的濃厚興趣和內地市場的巨大潛力。

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