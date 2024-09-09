港大風波｜張翔感謝教職員困難時期支持學校　6副校長名單上載網頁

香港大學校政風波有新進展，港大校長張翔向教職員發信，提到過去幾個月，校内許多人都感受到一種不確定性，有些情況非常有挑戰性。他感謝教職員在這段困難時期支持學校，未來會繼續聆聽意見，以進一步改善大學管治。

港大網頁今晚更新管理層資料，顯示6名副校長名單包括：王于漸恢復暫任港大首席副校長，宮鵬重新擔任副校長（學術發展），田之楠暫任副校長(行政及財務)，劉澤星出任副校長(健康)；何立仁為副校長(教育)，申作軍為副校長(研究)。

▲ 港大網頁今晚更新管理層資料

港大校長張翔在信中熱烈歡迎田之楠及劉澤星，於新學年加入大學的高層管理團隊，他相信兩人的加入，加上整個團隊的共同努力，港大在未來會更加成功。

港大早前發生校政風波，政府成立「港大內部運作事宜調研小組」，就高層人事安排提出建議，獲校委會全數接納。

港大敲定6名副校長名單：

首席副校長 (暫任) 王于漸教授

行政及財務副校長 (暫任) 田之楠教授

副校長(學術發展) 宮鵬教授

副校長(教學) 何立仁教授

副校長(健康) 劉澤星教授

副校長(研究) 申作軍教授

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