遊日注意｜東京梅毒爆發感染患者破2400宗　「史上最快」速度飆漲部分人無症狀

【東京/梅毒／性病／性行為／病毒感染／梅毒症狀/梅毒傳播途徑/梅毒預防方法/日本】遊日注意！日本東京都傳染病資訊中心最新統計資料顯示，2024年日本東京都梅毒感染人數累計達2460宗確診個案，創歷史新高。有專家憂慮，近年梅毒的傳播速度加快，恐會持續增加感染人數。

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遊日注意｜東京梅毒感染人數破2400宗

綜合外媒報道，據東京都傳染病資訊中心最新統計數據，截至9月1日，東京都於2024年已累計有2460宗梅毒感染確診個案，男女比例為7比3，男性感染族群為20至50歲，女性感染族群為20至30歲。據悉，2023年東京都總計有3701人感染梅毒，中心擔心以現時速度計算，恐怕2024年全年感染人數會超越往年。

東京都保健醫療局傳染病對策調整擔當部長西塚至指出

近3年以來，東京都的梅毒感染人數不斷創下歷史新高，並有持續增加跡象。有部份感染者在感染梅毒後較少出現明顯症狀，甚至有部分人沒有任何症狀。

遊日注意｜部分人屬無症狀感染者

中心指出，有部分感染者不清楚與不固定性伴侶發生性行為屬於「危險性行為」而容易受感染；亦有部份患者本身已感染多年，直到今年進行檢測才確診。中心表示，無症狀的梅毒感染者亦具有一定的傳染力，故有部分感染者是在不知情的情況下傳染給性伴侶，或待病情持續惡化直到危及生命時才確診感染。中心擔憂，如此情況恐會增加傳播速度和感染人數，呼籲市民進行檢測。

東京都政府提醒市民，全國保健所都可以接受梅毒檢測，而當局亦在新宿、多摩地區設置檢查及諮詢室，如有需要可以匿名且免費接受梅毒檢測；其中新宿區的檢查及諮詢室24小時開放網路預約，周末亦接受檢查，呼籲民眾務必到檢查及諮詢室進行檢測。

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梅毒可經母胎傳染

根據衞生防護中心表示，梅毒是由「梅毒螺旋體」所引起的傳染病。潛伏期由九至九十日不等。主要經三種途徑傳染，即性接觸、母胎傳染(即在母親懷孕時經母體傳給胎兒)，以及其他非性接觸的途徑，例如共用針筒。現時大部份梅毒病患者是通過性接觸感染的。梅毒可以由孕婦傳給胎兒， 引致胎死腹中、胎兒先天性梅毒及其各種後遺症， 如失明、失聰等。

就個別性病而言；梅毒方面，現時每一個懷孕的婦女，在衞生署或醫管局轄下進行的產前檢查中，都會包括梅毒的血液測試。若能及早發現有梅毒潛伏感染， 又能夠及早醫治，則可以防止梅毒傳染給下一代，而無需進行人工流產。

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中心提醒梅毒是一種會影響全身的嚴重疾病，因此患者必須接受徹底治療。如果懷疑自己染有梅毒，必須及早就醫。想減低染上梅毒風險，採取安全性行為是最佳方法：

與一名沒有受感染的伴侶保持專一的性關係

正確使用安全套；不過，如梅毒損口出現在身體其他部分，安全套也不能提供絕對的保障

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