李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍

【李海生 / 功夫片 / 開心速遞 / 綠葉王】資深演員李海生逝世，享年83歲。在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演接龍集團保安員「申叔」的李海生，因皮膚生毒瘡令背脊潰爛，引致細菌感染，在昨日於醫院病逝。

李海生在2023年12月離開TVB退休，晚年演出主要《愛·回家之開心速遞》，年青時其實是武打演員。他在1963年參選「香港先生」，他曾表示因為小時候家貧無甚娛樂，而自己愛到泳棚游水，所以練得一身健美身材。

另外，李海生是詠春高手，隨招允習武，與狄龍屬同門詠春師兄弟，之後獲狄龍推薦在70年代加入邵氏當動作演員，當中代表作為《少林三十六房》，他與劉家輝在戲中對打成功夫片經典。

《法證先鋒》李海生由武師到TVB御用打手 憑真功夫打足45年永不言休

▲ 《少林三十六房》

李海生逝世丨銀幕上大戰洪金寶成龍

因為武功高強兼身材健碩，李海生多次獲武打巨星洪金寶、成龍等邀請合作，參演電影包括《肥龍過江》、《老虎田雞》、《林世榮》、《A計劃》、《龍的心》等，大騷身手。

在80年代，李海生轉投TVB，因為本身光頭故常被演高僧的角色。年青時他多演反派，晚年多機會可演正派，比如在《愛·回家之開心速遞》演保安員申叔，並與劇中清潔部頌姐（劉桂芳飾）有戀情戲，發揮他演喜劇才能。另外，在2020年於《降魔的2.0》演與流浪狗相依的孤獨老伯，盡展演內心戲的演技。

在2018年2月，李海生在香港動作特技演員公會頒獎禮上，獲頒「傑出貢獻大獎」，表揚他對香港功夫電影貢獻良多。

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