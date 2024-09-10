凱特患癌︱凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療　未來數月恢復公開活動

▲ 凱特王妃抗癌9個月宣布完成化療，未來數月恢復公開活動。

【凱特王妃/凱特患癌/化療/英國王室/威廉王子】英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）罹癌一事受到全球關注，而她於本月９日在社交平台發放一段約3分鐘影片宣布完成化療，並寫下長文分享患癌後的心路歷程，她說︰「現在我的重點是盡我所能，遠離癌症。雖然我已完成了化療，但治癒和完全康復的路還很漫長，未來數月即將重返工作崗位，恢復公開活動。」

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▲ 影片中凱特和威廉王子，以及3名小兒女喬治王子、夏洛特公主和路易王子，到郊外度假的快樂相處片段。（IG影片截圖)

凱特現身︱治療後心路歷程

本月９日凱特王妃於社交平台發放一段影片，並寫下長文分享患癌及治療後心路歷程。影片中凱特和威廉王子，以及3名小兒女喬治王子、夏洛特公主和路易王子，到郊外度假的快樂相處片段。影片中凱特比昔日略為消瘦，但精神不俗，鏡頭中長掛着笑容。她在帖文中寫道：「隨著夏天的結束，我無法告訴你，完成化療治療後的心情是多麼的輕鬆。」她描述自患癌後，過去9個月以來，對一家人來說非常艱難，「患癌旅程對每個人來說都是複雜、可怕和不可預測，尤其是最親近你的人，讓你以一種以前從未考慮過的方式，面對自己的弱點。」而從這段經歷讓她對一切都有了新的視角。

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凱特現身︱感謝丈夫的愛護

凱特王妃感性說，罹病後的經歷也讓她和威廉重新反思並感激生活中簡單卻重要的事情，就是「愛和被愛」。她透露，雖然化療已完成，但離完全康復的道路仍很漫長，她必須專注度過每一天，「然而，我期待著重返工作崗位，並在未來幾個月參與更多公開活動。」

凱特現身︱向外界傳遞正能量

最後，凱特王妃感謝外界給予她的支持與鼓勵，「對於所有正在進行自己癌症之旅的人，我與你們同在、手牽手。走出黑暗就會有光，所以讓那光閃耀吧。」希望能將這份力量傳遞給正在經歷相似挑戰的人們。

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凱特現身︱年初患癌震驚全球

今年年初，凱特王妃透過影片宣布自己罹癌，她在影片中表示，1月初接受腹部手術非常成功，但在術後檢查發現罹癌證據，而醫療團隊經評估後建議她，先做「預防性化療」，自2月下旬開始接受化療，並希望社會大眾給予時間、空間和隱私。據報，凱特王妃打算在康復後再重投、以及繼續專注於幼兒教育的領域發展。

凱特王妃表示，「這當然使我感到巨大的震驚，為了我們的家庭，威廉（William）和我一直在盡一切努力私下處理這件事。對我們全家來說，這幾個月是非常艱難的，但我有1支出色的醫療團隊，他們無微不至的照顧我，我對此非常感激。」

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凱特現身︱什麼是預防性化療？

外媒報導，「預防性化療Preventive Chemotherapy」是癌症切除後，在一定時間內未有任何臨床上顯示癌症病兆即做的化療，以減少癌症復發或擴散的機會，是一種「預防性」的化療，也稱作「輔助性化學治療」，目的在消除可能存在的癌細胞，還可抑制癌細胞擴散到身體其他部位，因為是預防性的，所以是最有效的。

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