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MIRROR成員︱呂爵安與林明禎「了解中」激嬲爵屎　Edan與女神「打羽毛球」？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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呂爵安（Edan）與林明禎「了解中」後，有爵屎表示嬲爆！

林明禎將在本月13日到港出席見面會，這將是她與呂爵安（Edan）傳出緋聞後首度見傳媒，Edan即提傳媒「手下留情」，並表示如果有甚麼問題找他便可，十分體貼。

他承認與林明禎彼此有聯絡，指二人了解之，稱：「大家畀啲空間我啦。」更承諾「如果有好消息就畀大家知。」花姐亦出口為他擋駕：「我係『阿媽』都未知，『阿媽』知道再話畀大家知。」

Edan與明禎「了解中」的報導曝光後，有「爵屎」在社交平台發文表不滿！

MIRROR成員丨呂爵安霸氣護林明禎表示二人了解中　Edan與袁澧林沒聯絡

呂爵安林明禎緋聞丨爵屎：已經冇follow爵安了

有爵屎（Edan粉絲稱號）在Threads發文表明不滿Edan正在「了解中」的明禎：

我唔係女友粉，亦都唔係登神粉。我覺得我偶像爵安係超班，咁有質素嘅男人梗係希佢另一半都係咁有質素。

可惜現實永遠不似預期，仲要話咩叻仔，女神喎。只係賣弄身材show胸嘅女星真係支持不了。

另一方面最唔想見到嘅係所有焦點轉移哂去緋聞，作為粉絲見到一個咁有潛質咁有才華嘅artist, 被緋聞掩蓋。反對原因可理解嗎？

該爵屎續指自己已取消追蹤Edan的社交平台帳號，以避開「好消息」。

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呂爵安林明禎緋聞丨Edan證與女神已有親密舉動？

昨日（9月9日），歌手雷深如（J.Arie）在Threads問：「『了解中』 係咪即係打咗羽毛球啦？」教育局早前一份涉及性教育的支援教材有提及，學生若有性衝動的時候可到運動場去打羽毛球，打羽毛球就成了最新的「性暗示」！

Edan被發現對J.Arie的發文讚好，是「玩嘢」抑或二人已更進一步？網民指：「男未婚女未嫁好正常喎」、「姐弟戀通常冇好結果」。

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