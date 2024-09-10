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中秋國慶市道｜旺角酒樓訂座升1成　業界料生意額僅2.5億需待股樓轉旺

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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旺角酒樓訂座升1成，業界料生意額僅2.5億需待股樓轉旺。(梁偉榮攝)

經濟不景加上北上消費熱潮，本地食肆多看淡今年中秋及國慶市道，紛表示不敢加價；不過，旺角倫敦大酒樓指中秋晚市訂座按年升1成，稍見曙光，但因月餅銷情大減3成，相信市道要等股市樓市興旺，才會好轉。

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煙火無人機號召力減 籲推新招

另外，有灣仔海濱餐廳國慶煙花餐定價788元，按年減價2成，並推早鳥8折優惠，冀做好口碑，吸引客人留港消費。

香港餐飲聯業協會會長黃家和估計，今年中秋節業界只可做到2.5億生意額，按年減10至15%，形容本地經濟一日未明朗，飲食業都只可以捱打，又指維港無人機表演及煙火對港人的號召力已過，未來業界將配合大熊貓經濟，推出餐飲商品吸客。

黃又呼籲政府推出具刺激及延續性的盛事及政策，吸引港人留港消費及更多旅客訪港。

近年本地餐飲市道低迷，中秋節將至，旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年訂座率雖然按年增1成至40桌，但擔心影響平日茶市及晚市生意，「做完節，啲人平日就唔出嚟消費」，估計人均消費250至350元與往相若。

散客少月餅銷情差 按年減3成

蘇又指，今年月餅銷情特別差，公司定單近3年已經減少，但今年散客數量都少，暫時只售出2,000多盒，按年減3成，估計與股市下行及樓市下跌有關，「以前樓市好，經紀每逢中秋都買月餅俾啲客。」

他續指，今年首8個月的生意額按年跌1成多，形容跌幅誇張，「按去年一千萬，今年已經無百多萬」，大環境差但亦要做好自己，相信提供良好服務及品質可吸引食客，而業主願意酌情減租，都能減少營運開支，但他不願透露減租幅度是多少。

蘇表示，最近酒家聘請了28名外勞，全部來自廣東省，並懂得聽說粵語，員工數目回升至220人，減輕人手壓力，獲食客大讚員工服務態度有改善，有助吸引「返頭客」。

屯門煌府酒樓經理薛先生稱，直至昨天暫未收到中秋節當晚的訂枱查詢，惟據以往經驗，中秋節市民一般都會比較遲訂枱慶祝，故會觀察多幾日才知實際情況，但估計情況不太理想，又指近年生意已非常難做，晚市營業額比高峰期相差2倍，近年也沒有將價格提高，中秋節晚膳圍餐一般都維持在千多元至2千元不等。

海濱餐廳早鳥8折 冀做好口碑

聯邦酒家則表示，今年中秋訂座率較去年差，指往年同期已接近訂滿，當中以油麻地訂座率最差，只得7成。

至於維港兩岸餐廳對今年市道也不樂觀，於灣仔海濱經營餐廳酒吧的劉青峰透露，「周末出面想搵個人都無，生意仲差過平時。」

他期望今年國慶煙花餐促銷吸客，包和牛、帶子、龍蝦及餐酒等，每人定價788元，按年減價2成，並罕有地推早鳥優惠8折，冀做好口碑，要讓港人知道留港消費不會比深圳差。

他又表示，會多做優惠及任飲推廣吸客，亦會安排現場樂隊表演，增加餐廳的娛樂，延長客人逗留的時間。

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記者：陳麗娜

北上消費 酒樓 大熊貓 無人機 國慶 黃家和 月餅 餐飲 旺角

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