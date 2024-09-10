盛事經濟丨兩大美國巨星10月來港　一連兩星期西九戶外開騷

▲ 美國殿堂天王John Legend將首次舉行香港戶外騷。

這個10月，位於西九的竹翠公園AXA X WONDERLAND ，一連兩星期都有美國巨星駕臨演出，相信極為熱鬧。

John Legend 戶外騷

美國殿堂天王John Legend 每次訪港開個唱都場場爆滿，闊別6年他再度宣布來港作為巡演其中一位，今次並是他首度的香港戶外演唱會，很有新鮮感。

John Legend 深懂俘虜樂迷的技巧，每次演唱會除了自彈自唱，不時邀請歌迷站立起身跳舞，將演唱會氣氛推到高峰。今次再度來港，早前他便在宣傳表示；「很久沒有來香港跟樂迷見面，希望fans一如以往的熱情，我也準備了不少新環節，希望樂迷有不一樣的感受。」

這次John Legend 首次在香港舉行戶外個唱，選址於西九竹翠公園AXA X WONDERLAND，他表示香港變化甚大，可以嘗試不同的演出場地十分開心。「世界各地都有戶外演出的場地，終於可以在香港嘗試舉辦戶外演唱會，相信會有不一樣的感覺。今次演唱會在10月舉行，主辦單位說氣溫應該不錯，希望到時觀眾可以好好享受舞台。」

Info

《John Legend歌曲故事之夜香港演唱會》

演出日期：10月4日

地點：安盛X竹翠公園

票價：$1880、 $1380（坐位）、 $780（企位）

NE-YO首度來港

John Legend以外，美國著名唱作人Ne-Yo亦公布在西九舉行《NE-YO：香檳與玫瑰巡迴演唱會香港站》，早前優先訂飛一早爆滿，網上VIP門票更炒高兩倍，可見魅力十足！

▲ Ne-Yo首度來港搞演唱會。

Ne-Yo除唱作外，不時參與影視演出，成功入屋深受觀眾歡迎，首度來港搞演唱會，揚言要帶驚喜給樂迷他表示：「聽說香港的粉絲很熱情，加上在戶外場地舉行，預計大家都會陷入瘋狂。」

Ne-Yo稱一直有留意香港觀眾留言：「香港樂迷常會去社交平台度留言支持，他們都不時問我何時來港舉行演唱會，今次終於可以跟大家見面。第一次來港，未知道大家口味如何，所以有跳舞、又會唱歌，將我所有才能都放到舞台上。」

《NE-YO：香檳與玫瑰巡迴演唱會香港站》

日期: 10月11日

地點：安盛X竹翠公園

票價: VIP $1280、$780（全座位）

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