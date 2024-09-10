清貨減價｜AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店10.20結業　日本直送零食/家品/廚具清貨劈至半價

▲ AEON旗下Mono Mono銅鑼灣店10.20結業，日本直送零食、家品、廚具清貨劈至半價。

【結業潮/日本品牌/AEON/Mono Mono/ものもの/清貨減價】疫情過後，本港經濟復甦不似預期，零售、飲食業叫苦連天，不少大型連鎖商戶結業。有網民日前發現，AEON首間品味生活專門店ものもの Mono Mono銅鑼灣分店，將於10月20日結業，店鋪門外更貼出「關店大割引」，部分貨品半價起清貨發售。

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清貨減價｜Mono Mono銅鑼灣店10月結業

AEON旗下品味生活品牌ものもの，於2017年12月於銅鑼灣開設首間分店，目前在本港共有4間分店，除銅鑼灣外，亦在香港仔、康城及天水圍設店，同時北角健威坊商場地下舖位正在圍板裝修，為即將開幕而準備。

日前有網民發現，位於銅鑼灣 Fashion Walk 的ものもの，已訂於今年10月20日為最後一天營業，開業至今7年，經歷過疫情仍無奈要結業，與銅鑼灣街坊說「再見」。店內有海報寫著「深深感謝每一位顧客長久以來給予的支持與厚愛」，並指即日起舉辦「關店大割引」，部分貨品半貨起清貨發售。

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清貨減價｜售8200種生活雜貨

據ものもの於2017年開幕時的介紹，店內共有兩層，集「食、住、玩、學」4大元素，有8200種生活雜貨，各款日式食材、咖啡、餐酒、傢俬、廚房用具、個人用品均一應俱全，部分產品更由日本直送及製造。同時，引入多個家居品牌，包括「The Potters Melamine」、「Guzzini」，當中有產自日本的陶瓷餐具如美濃燒、有田燒等。

不少網民得知結業消息後，均表示可惜和傷心，感嘆「銅鑼灣唯一景點都冇」、「百業蕭條，香港開埠以來都未有過咁慘烈」；不過，亦有人坦言，縱然ものもの開業已7年，但從不知道該店的存在，「依家先知有間咁嘅嘢」、「本身呢個位已經冇乜人去」。

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ものもの銅鑼灣店

地址：銅鑼灣 Fashion Walk 京士頓街9號地下及一樓C舖

營業時間：10：30 - 22：00

電話：2452 3700

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