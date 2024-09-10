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資深演員占士艾朗鍾斯離世享年93歲　聲演《星球大戰》黑武士成經典

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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荷里活資深演員占士艾朗鍾斯逝世，享年93歲。

一直為電影《星球大戰》（Star Wars）系列聲演黑武士（Darth Vader）的荷里活資深演員占士艾朗鍾斯（James Earl Jones）逝世，享年93歲。他的經理人Barry McPherson表示，James於本周一（9月9日）早上在紐約的寓所在家人陪伴下安詳離世，但未有交代死因。

James Earl Jones生於美國密西西比州，由於擁有一把深沉的聲音而聲演《星球大戰》經典大反派角色黑武士成經典，此外他亦為多部電影及動畫配音，包括迪士尼經典動畫《獅子王》（The Lion King）木法沙。

李海生逝世丨資深演員李海生離世終年83歲　詠春高手銀幕上大戰劉家輝洪金寶成龍

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此外，他亦有在幕前演出，包括《幻夢成真》（Field of Dreams）、《美國之旅》（Coming To America）、《王者之劍》（Conan the Barbarian）、《追擊赤色十月》（The Hunt For Red October）等。

當中，他更於1971年憑《拳王奮鬥史》（The Great White Hope）獲奧斯卡最佳男主角提名，成為繼薛尼波達（Sidney Poitier）後，第2位獲奧斯卡影帝提名的非裔男演員。

在2011年，James獲奧斯卡頒發終身成就獎。除影視演出外，他亦活躍於舞台，曾5次獲提名東尼獎，並先後兩度獲封劇帝，演技精湛。

在《星球大戰》系列飾演路克天行者（Luke Skywalker）的男星麥克咸美（Mark Hamill），於社交平台轉發James的逝世報道，並寫上「安息吧爸爸」及心碎的表情符號。之後麥克咸美再貼與占士的舊合照並留言：「世界上最優秀的演員之一，他對《星球大戰》的貢獻是不可估量的。人們將會非常懷念他#安息父親💔」

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