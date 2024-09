資深演員占士艾朗鍾斯離世享年93歲　聲演《星球大戰》黑武士成經典

▲ 荷里活資深演員占士艾朗鍾斯逝世,享年93歲。

一直為電影《星球大戰》(Star Wars)系列聲演黑武士(Darth Vader)的荷里活資深演員占士艾朗鍾斯(James Earl Jones)逝世,享年93歲。他的經理人Barry McPherson表示,James於本周一(9月9日)早上在紐約的寓所在家人陪伴下安詳離世,但未有交代死因。

James Earl Jones生於美國密西西比州,由於擁有一把深沉的聲音而聲演《星球大戰》經典大反派角色黑武士成經典,此外他亦為多部電影及動畫配音,包括迪士尼經典動畫《獅子王》(The Lion King)木法沙。

此外,他亦有在幕前演出,包括《幻夢成真》(Field of Dreams)、《美國之旅》(Coming To America)、《王者之劍》(Conan the Barbarian)、《追擊赤色十月》(The Hunt For Red October)等。

當中,他更於1971年憑《拳王奮鬥史》(The Great White Hope)獲奧斯卡最佳男主角提名,成為繼薛尼波達(Sidney Poitier)後,第2位獲奧斯卡影帝提名的非裔男演員。

在2011年,James獲奧斯卡頒發終身成就獎。除影視演出外,他亦活躍於舞台,曾5次獲提名東尼獎,並先後兩度獲封劇帝,演技精湛。

在《星球大戰》系列飾演路克天行者(Luke Skywalker)的男星麥克咸美(Mark Hamill),於社交平台轉發James的逝世報道,並寫上「安息吧爸爸」及心碎的表情符號。之後麥克咸美再貼與占士的舊合照並留言:「世界上最優秀的演員之一,他對《星球大戰》的貢獻是不可估量的。人們將會非常懷念他#安息父親💔」

