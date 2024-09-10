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腦癌丨少年日飲咁多水1年後患腦癌 醫生：現4症狀速求醫【附8個飲水黃金時間】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【腦癌/腦部腫瘤/飲水/飲水黃金時間】過量飲水要留心！廣州1名16歲少年日飲9公升水，期間不停進食，又易生氣，家人起初以為是青春期問題，又擔心是腎臟或糖尿病，之後出現視野缺損導致走路摔跤，最終確診為腦瘤。醫生提醒，若出現4個症狀速求醫。有營養師亦分享8個飲水黃金時間。

影片推介：

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Healthy Life｜有今生冇來世 4期癌友組團去旅行 打破既定印象笑看生死

綜合内地媒體報道，廣州16歲少年彬彬幾乎每日飲9公升水，兼不停進食，據彬彬爸爸憶述，2021年暑假察覺兒子有問題，擔心兒子有腎功能問題或糖尿病，但檢查結果一切正常，彬彬喝水量也減少，故未有進一步治療。

但1年後，兒子行為變得異常，易被激怒，起初他當作是兒子青春期抑鬱症治，但數月仍未見好轉，兒子更出現視野缺損導致走路摔跤，經多次求醫，終被確診為腦部腫瘤。經腫瘤切除手術後，出現短期記憶障礙，體重從50公斤急增至75公斤，性格大變，令家屬苦惱。

為進一步治療，彬彬於2023年5月到當地腦科醫院求醫，確診為混合型生殖細胞腫瘤，並且手術後有復發迹象，由於內分泌失調合併肺部感染，彬彬反覆出現發熱、渾身浮腫、情緒煩躁症狀。經過4次放療，彬彬體溫回復正常，情緒穩定，每日喝水量控制在3公升左右。

醫生提醒，針對彬彬這種鞍區生殖細胞腫瘤典型「三聯症」患者，多會出現「多飲」、「多尿」、「伴有視力減退」、「內分泌紊亂」等4個症狀，出現類似症狀要即求醫。

到底每日要飲幾多水才算健康？甚麼時候喝才正確？台灣營養師高敏敏指出，每人每天至少要補充1,500至2,000cc的水，同時分享8個飲水黃金時間，建議大家只要依照每個時間點內飲夠一杯水，就能確保每日補充足夠水分，維持身體健康。

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