酒後猝死︱25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死　醫生：短時間飲超過呢個數高危

▲ 25歲工程師8分鐘狂灌1L調酒猝死，醫生：短時間飲超過呢個數高危。

【調酒/cocktail/1公升/斷魂百香果/酒吧/猝死/酒精中毒/台北】不要胡亂劈酒！9月8日上午，台北市信義區某百貨公司驚傳命案，一名年僅25歲的工程師被發現陳屍於百貨公司地下2樓廁所。據瞭解，死者在前一晚深夜參加酒吧的拚酒活動，短時間内狂灌1公升調酒，及後不適，於凌晨0時許進入廁所，直至清晨才被保安人員發現僵坐在馬桶上；死因不排除是急性酒精中毒。

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挑戰「酒精大胃王」 8分鐘狂灌1公升調酒

據台灣媒體報道，警方調查得知死者生前在新竹科學園區擔任工程師。9月7日，他相約友人在台北一間酒吧會面，出發前曾告知家人要參加聚餐。當晚，酒吧正巧舉辦拼酒活動，號稱「1公升的眼淚」挑戰賽，推出由百香果、40%烈酒伏特加與300毫升冰塊組成的「斷魂百香果」調酒，酒精濃度約為25%。參賽規則是要求參與者先押新台幣500元，然後需在5至8分鐘內喝完整整1公升調酒，即可拿回500元押金；若未能完成，500元就當作酒錢。

據悉，死者成功用8分鐘喝完1公升的「斷魂百香果」。酒吧店長接受調查時證實，死者來店內參加活動過程順利，在規定時間內完成了活動規定，拿回了500元報名費。而他在離去時也沒有出現異狀，沒想到會發生憾事。

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酒後2度進出廁所 猝死馬桶上

根據監控畫面顯示，死者飲酒後，在8日凌晨0時0時25分許，疑似身體出現不適，獨自走進距離酒吧僅200公尺的某百貨大樓地下廁所，共進出廁所兩次，最後再未走出來。直到翌日上午被晨班保安巡視時驚見其陳屍馬桶上，背部倚靠牆壁，附近無嘔吐物。

死者遺體在當日進行初步檢驗，身上無明顯外傷，死亡現場也無打鬥痕跡，初步排除外力介入。目前，死者的死因不排除是急性酒精中毒。但法醫高大成認為，死者或許是飲酒後突發心律不整，直言「不是因為酒精中毒，酒精中毒量要很高」。

涉事酒吧緊急停止活動 死者待解剖釐清死因

據了解，涉事酒吧有「台北妹酒之王」之稱，惟命案發生後店家已緊急發文宣佈停辦「1公升的眼淚」挑戰賽。由於死者是自願參加活動，發生意外涉及店家是否違法的問題，還待由檢察官進一步指示。

今日上午，死者家屬會同法醫、檢察官去到台北市第二殯儀館內進行遺體解剖，以釐清真正死因。死者父親表示，在收到噩耗後原本只想簡單處理後事，但因看到媒體報導，才得知兒子是在參加拼酒活動後不幸喪命，這才希望解剖以了解真正死因；若真的是急性酒精中毒，將會對店家提告。

另外，家屬坦言至今尚未收到酒吧店家的任何一通慰問電話。死者父親稱，不清楚店家在舉辦這樣的活動時，是否有告知參與者活動具有危險性，「多少酒精濃度也要標示清楚」；又認為店家可能同樣活動舉辦過很多次都沒事，「覺得很站得住腳」，是非常不負責任的心態。

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醫生：短時間飲酒超1份量高危致猝死

對於是次意外，台北市聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘指出，酒精對健康的影響不容輕視；尤其警告血氣方剛的年輕人，飲酒時會特別容易因朋輩起鬨而發生意外。

張祜銘引述世界衛生組織（WHO）關於暴飲酒精的定義，即「男5女4」：

以一杯10公克酒精含量來定義，大概就是一瓶罐裝啤酒。換言之，男生只要短時間攝取超過5瓶，就會有猝死的風險；血液濃度超過300毫克，就會大幅增加死亡風險。

而死亡風險與每個人對酒精的耐受度也有關係。舉例一個40多歲、酒齡達20年的男子，雖說他的酒精耐受性比一般沒有飲酒習慣的人要高，比較不容易醉，但猝死的風險依然存在。尤其以年輕人的耐受性而言，因人生接觸酒精的時間還不算長，加上若朋輩間起鬨亂玩，就容易短時間内灌入超量酒精，這時猝死風險就會大大提高，務必要謹慎行事。

張祜銘最後呼籲，身體有慢性疾病、尤其是心血管疾病的人，應該避免飲酒。另外，有憂鬱症、焦慮和失眠的人士，飲酒也會讓病情加劇，建議要盡量少碰酒精。

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