巴黎殘奧｜陳浩源冀外界關注未獲獎運動員　退役後成立學院助殘障學生

▲ （中國香港殘疾人奧委會圖片）

巴黎殘奧港隊代表團返港，擔任開幕式及閉幕禮持旗手的羽毛球手陳浩源表示，希望退役後市民仍能記得他曾為港隊在殘奧取得獎牌，亦希望市民關注沒有獲得獎牌的運動員，冀成立學院幫助殘障學生。

陳浩源指，滿意自己的成績，獲銀牌是兌現自己賽賽前的承諾，不會再於國際賽出現，希望大家記住他這位輪椅羽毛球運動員。他指，上屆殘奧會首次增添輪椅羽毛球項目，最初所獲資源不多，自己很難支撐，全靠親友支持。他續指，所有港隊運動員都很努力，希望市民不要特別愛護取得獎牌的運動員，而不關注未獲得獎牌的運動員，並繼續支持2年後名古屋亞運及4年後洛杉磯殘奧出賽的運動員。

陳浩源表示，本港未有第二位輪椅羽毛球手，因此退役後未必做教練，但如有人肯學，會免費教。他打算成立學院，幫助肢體殘障人士或者有特殊教育需要學生，讓他們有信心走向社會。

另一名閉幕禮持旗手、獲一面銀牌的游泳代表陳睿琳表示，對擔任持旗手感到榮幸，認為氣氛很好，是很好的結束。對於首次出賽就有奬牌進帳，她感到開心感動，感謝市民收看直播支持港隊，認為獎牌不單屬於一個人，而是所有身邊幫助自己的人。她指返港後會先休息，及與教練研究改進泳式，又指今次游出的成績與冠軍很接近，希望下屆殘奧能為港隊奪金。

14歲「小飛魚」吳卓恩表示，沒有想過以個人最佳時間在主項蛙泳獲得獎牌，感到開心，亦很榮幸打破田徑運動員蘇樺偉的紀錄，成為最年輕殘奧獎牌得主，特別多謝家人的付出，一直陪伴自己踏上奧運舞台。

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