校園直擊︱大埔區首間採用歐美幼教方式　保良局鄧碧雲幼稚園成功提升學生解難表達力

▲ 保良局鄧碧雲幼稚園參考歐美幼教模式，推高階思維學習。（學校提供）

位於大埔區的保良局鄧碧雲紀念幼稚園，參考歐美幼教模式，以「問題-探索-經驗」開放式問題引導學生思考，共同探索如何解決問題。校長葉彩玲表示，使用後發現學生在自信、解難和表達能力有較佳的表現，有助升小適應，亦為學生自主學習邁出重要一步，同時成為區內唯一使用高階思維學習課程的幼稚園。

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鄧碧雲紀念幼稚園將教育大學參考歐美幼教模式後，以「問題(Questioning)-探索(Exploration)-經驗(Experience)」的高階思維學習模式，建構一套本地的教學法帶入學校，令學生同樣可以享受「探索式」學習的樂趣。

葉校長認為，「教育要以幼兒為本，每一名學生都是獨立的個體，故學校課程應根據建構主義的理論，參考問題導向學習法(Problem-based Learning)，認清本地幼兒及有多元文化背景學生的特徵，設計以問題為中心的探索式學習活動」。

學校一直使用由老師自行編寫的校本課程，沒有既定的教材套，主要按學生的能力及興趣，讓幼兒透過問題探索、動手實踐及知識整合，來提升他們的高階思維能力。

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老師每天課後決定翌日教案

學校曾以大自然為一個課題，K1至K3雖然共用這個課題，但不同年級的學生探索範疇不一，即使同級，老師亦會按學生的吸收和學習能力進行調適。葉校長稱，老師會因應學生即日在學習的討論內容，課後決定翌日的教案，安排適合活動，以配合學生的發展。她說，所有學習均以兒童為本，按小朋友能力，延伸翌日的活動和探索的題目，學生可以提升自己的學習興趣和能力，發揮不同創造力，

例如大自然的課題學習中，學生對蝸牛外形、走路姿勢特別感興趣，在小組討論中，會與同伴一起觀察和討論，有助學生與人溝通和合作；亦有學生看見蝴蝶，驚訝蝴蝶翅膀的顏色和花紋不同，在繪圖時特別創作蝴蝶翅膀的花紋等。

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畢業生升小解難能力提高

葉校長強調，採用這套高階思維學習課程，重點是老師的技巧，因為在教學的過程中需了解學生的反應，適時介入引導學生在探索過程可以更具體地學習和豐富經驗。

例如老師要懂得如何引發學生的能力，透過不同的體驗活動，豐富學生的認知能力。老師如何拿捏學生的想法是最重要，需要明白學生的想法、興趣，才能從中切入，以及提供合適學生的活動，同時刺激他們的思維，令學生可以有更多更闊的表達。

學校不時向學生家長了解學生升小後的適應情況，在家長的回饋中，校方發現畢業生升小學後的解難能力、自信、表達能力都非常好，縮短子女在小一的適應時間，「有家長反映子女短短一個月，已完全適應小一學習生活，同時發現子女遇到問題會自己先想辦法解決，較其他小一學生成熟」。

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