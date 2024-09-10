親子自助餐｜黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一　$217起歎雪花蟹腳/避風塘鮑魚/榴槤糖不甩

▲ 黃竹坑南灣如心酒店自助餐買一送一，$217起歎雪花蟹腳、避風塘鮑魚、榴槤糖不甩。

【南灣如心酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買一送一/美食優惠】很多大人、小朋友都喜歡吃自助餐，香港黃竹坑 I-O-N 南灣如心酒店推出自助餐買一送一優惠，3小時自助晚餐低至$266，今天（10日）中午12時於KKday開搶，即睇優惠詳情！

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南灣如心酒店由即日起至10月1日供應「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」，精選菜式包括冰鎮海鮮、避風 塘瀨尿蝦、豉椒炒蜆、椒鹽鮮魷、避風塘鮑魚等，還有招牌肉骨茶、新加玻咖哩雞配椰漿飯、馬來西亞串燒等東南亞美饌，同時提供多款傳統港式甜點包括蓮蓉西米焗布甸、木桶豆腐花、香脆窩夫等。

而10月2日至31日「東南亞滋味蟹宴」，供應多款來自東南亞的香料炮製以蟹入饌的菜式，包括選用肉質細緻的泰國藍蟹製成的黃咖哩椰漿藍蟹、典港式避風塘炒蟹、薑葱或星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳等，更有小朋友最愛的菠蘿椰子慕絲蛋糕、鮮奶椰子撻、班蘭椰子布甸等甜品。

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南灣如心酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年9月10日12:00至9月16日23:59

用餐日期：2024年9月11日至10月31日

地址：香港香港仔黃竹坑道55號 - 南灣如心酒店P3樓 I-O-N

【買一送一】「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」/「東南亞滋味」

自助晚餐連汽水無限暢飲

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價:

星期一至五 $586/2位，平均$293/位 (原價 $1,074/2位)

星期六日及公眾假期 $634/2位，平均$317/位 (原價 $1,162/2位)

（已包括加一服務費）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】「港式 x 東南亞大排檔滋味盛宴」/「東南亞滋味」

假日自助午餐連汽水無限暢飲（

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價: 星期六日及公眾假期 $478/2位，平均$239/位 (原價 $876/2位)

（已包括加一服務費）

預定網站：【按此連結】

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