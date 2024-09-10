中年好聲音2丨孫美賢向丈夫坦誠首度回應不倫戀　暗示錯愛鄭梓浩：感情上過於天真

▲ 孫美賢回應不倫戀！

【中年好聲音2 / 鄭梓浩 / 出軌】曾參加《中年好聲音2》的孫耀威胞妹孫美賢被爆不倫戀，《中聲2》選手鄭梓浩前度Grace直斥孫美賢是「小四」，今日（9月10日）凌晨孫美賢於社交網發聲明否認某些指控，惟承認曾背夫出軌鄭梓浩！

聲明開首孫美賢表示過去保持沉默並非默認，只是希望待事情冷卻後，能以更理性和成熟的方式處理。

中年好聲音2丨鄭梓浩「小四」為孫耀威胞妹孫美賢 飛上海幽會兼貼錢全包租私竇

對於跟鄭梓浩的不倫戀，孫美賢承認自己犯了錯誤，二人相識於《中年好聲音2》，於見面的第二次，鄭梓浩主動提透露兒子在外國患上難治的疾病，希望回港治療。

由於鄭梓浩展示多段跟前度Grace的對話截圖，孫美賢相信二人已分手，只因經濟問題暫時同居。

惟Grace拒絕讓鄭患病的兒子同住，孫美賢遂作出幫忙：「作為一位母親，我聽到後對此深感同情。」

▲ 孫耀威胞妹孫美賢！

孫美賢否認包養鄭梓浩

鄭梓浩決定於元朗租住單位，以方便兒子於中港兩地接受治療。孫美賢寫道：「由於鄭沒有入息證明，我答應為該租約作為擔保人。我當時不在香港，所以由鄭處理。但在簽約前，我才突然獲告知因法律效力問題，被要求將名字加在租約上。出於對他兒子的同情，我答應幫忙，這也成了這場噩夢的開始。」

孫美賢續說跟鄭的交往時間好短暫，也有相關通訊記錄可證明，而她留港也不超過兩星期，當中她提及：「我與鄭從沒裸聊，亦沒有傳送過任何不雅照片給他。 」

另外，她強調借出金錢純粹為幫忙鄭的兒子，並非外界所指的包養。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

決定斬纜男方即失蹤

其後，孫美賢得知鄭與內地某女士有著長期不倫的關係，因而決定斬纜。今年2月21日，孫美賢向鄭梓浩表明分開及要求他盡快還錢，無奈鄭立刻失蹤、失聯和逃避，當時孫美賢立即終止租約及拿回按金。

孫美賢於聲明中表示：「我幼稚地多次以討好的方式傳訊息給他，希望他能回覆和出現，料不到那些對話竟被人斷章取義以扭曲事實。無奈的是，鄭因退租前失蹤和失聯，未能按時交三月份租金，激怒了業主，最終連我借出的押金也被業主沒收了。」

中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況 首現身開腔回應與丘亞葵關係

暗示錯愛鄭梓浩：感情上過於天真

她更直斥鄭梓浩逃避責任：「我深信成年人應理性處理感情問題，即使認為不合適走在一起，也可以和平分開，勇敢面對所有對或錯，而不是誣蔑他人、推卸責任。」

最後孫美賢表示數月前跟丈夫坦誠出軌，言語間承認錯愛鄭梓浩：「因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智的行為。感激我丈夫的理解與包容。我也不斷學習，修補我們的關係，也很感恩我們的婚姻關係也重回正軌。 」

她續說：「我承認自己在感情上曾經過於天真，但在這場噩夢結束後，我已深刻反思，並感恩這段經歷終於過去。 對於因此事受到困擾的家人們和關心我的朋友，我在此深表歉意及感謝你們的陪伴，讓我從黑暗中走出來。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5